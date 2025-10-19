Champagne y confeti para celebrar la puesta en libertad del conductor fugado que mató a un joven en Palma

Andrés C.S, el conductor que mató a un joven de 31 años de edad en Palma en un accidente de coche, tuvo un acalorado recibimiento nada más salir de la cárcel. Familiares y amigos le recibieron con champagne y confeti a las afueras del centro penitenciario de la capital balear para celebrar su puesta en libertad provisional.

La escena, en la que se pueden ver niños, fue retransmitida en directo a través de redes sociales. El conductor que se fugó del accidente mortal es un residente en el poblado de Son Banya y cuenta con múltiples antecedentes penales.

Andrés C.S, ahora en libertad provisional tras haber pasado once días en prisión, tomó la rotonda de Mercapalma a más de 150 kilómetros por hora empotrándose literalmente contra otro vehículo que circulaba de forma correcta por la vía.

El aviso al Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU 061) se produjo sobre las 00:45 horas de la madrugada, tras recibir una alerta que informaba de una colisión frontal entre dos vehículos y la posible existencia de un fallecido. De inmediato, se desplazaron hasta el punto dos ambulancias —una de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB)— junto a efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local de Palma y Bomberos de Palma.

La Policía Local localizó al copiloto del turismo fugado, un español de 27 años, que se encontraba gravemente herido y que no cesaba de escupir sangre por la boca. Fue localizado en la barriada palmesana de Es Molinar.

Por su parte, el conductor acabó entregándose, en compañía de su abogada, en la sede de la Policía Local, en el cuartel de San Fernando. El varón aseguró sufrir lagunas de memoria y afirmó desconocer si era él quien conducía el vehículo en el momento del siniestro. Sin embargo, hasta cuatro testigos lo sitúan al volante del Volkswagen Golf R en el instante de la colisión. Además, los agentes hallaron su DNI dentro del coche, lo que refuerza su implicación directa.

Tras el impacto, el joven huyó a pie, dejando el vehículo siniestrado abandonado. El Volkswagen Golf R, registrado a nombre de una mujer con domicilio en Son Banya, habría invadido el carril contrario tras tomar una curva a la derecha, poco después de la rotonda del centro comercial FAN Mallorca Shopping. El coche impactó frontalmente contra un Opel Corsa que circulaba en sentido a Palma.

El golpe fue de tal violencia que ambos vehículos salieron despedidos fuera de la calzada. Los ocupantes del Golf huyeron del lugar, mientras que el conductor del otro turismo, un Opel Corsa, quedó atrapado en el interior de su coche.

A pesar de la rápida intervención de los equipos sanitarios, los facultativos sólo pudieron certificar el fallecimiento del joven, que murió en el acto. Los Bomberos de Palma procedieron al rescate del cuerpo, activándose el protocolo de siniestros con víctimas mortales.