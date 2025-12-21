Así será el histórico paseo marítimo del Moll de La Riba que Palma va a recuperar piedra a piedra

Así será el histórico paseo marítimo del Moll de La Riba del puerto que Palma va a recuperar trasladando a su ubicación su popular faro piedra a piedra. Un proyecto forma parte del llamado Plan Maestro de Integración Puerto-Ciudad del espacio portuario palmesano que cambiará la fisonomía, función y usos de éste, y cuya ejecución se prolongará más de una década.

Una de las medidas estrella de este cambio de esa reordenación integral de la extensa primera línea portuaria de 40 hectáreas de extensión será, sin duda, la recuperación del histórico Moll de la Riba en la zona del varadero. Un histórico y popular paseo palmesano desmantelado en 1965, para ampliar la capacidad de carga y descarga de mercancías, que fue trasladado al Dique del Oeste aunque hace unos años también se cerró al público.

Ahora de nuevo será convertido en paseo ciudadano para privilegio de turistas y residentes que podrán gozar de toda la primera línea de marítima de Palma con el Mediterráneo o La Seu, de espalda o al frente.

Una de las particularidades de este proyecto es que se quiere trasladar piedra a piedra el faro original a su nueva ubicación al final de esta avenida, como parte de un esfuerzo por preservar la memoria histórica del puerto y devolver a la ciudad una parte significativa de su identidad.

El faro de la Riba fue uno de los elementos más populares de esta zona marítima de Palma. Inaugurado en 1903, prestó servicio hasta 1982, cuando quedó fuera de uso tras la prolongación del muelle y la instalación de nuevas balizas.

También habrá una gran zona verde transitable que funcionará como refugio climático, con fuentes y zonas de sombra que contribuyan a hacer agradable la estancia en este espacio recreativo cerrado al tráfico rodado y destinado al ciudadano de a pie.

El proceso de licitación del Plan Maestro de Integración Puerto-Ciudad del puerto de Palma ha arrancado con el envío de los pliegos a la plataforma de contratación del Estado y al Boletín Oficial de la Unión Europea (DOUE). De éste, se seleccionarán cinco candidatos que elaborarán un anteproyecto técnico y económico con la previsión de tener el anteproyecto definitivo antes del verano de 2026.