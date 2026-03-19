Los diputados del Parlament balear se comen a Codony antes de la comisión de control de IB3

El director general de la televisión pública IB3, Josep Codony, ha sorprendido este jueves a los diputados parlamentarios de todos los grupos políticos con un aperitivo dulce con motivo del día de su santo. Lo gracioso ha sido el menú: ensaimada de codony (membrillo en catalán), igual que su apellido, por lo que los diputados de la comisión de control de IB3 se han comido su porción de codony antes de la dura sesión de control.

Como en todas y cada una de las anteriores, el director general de IB3 ha hecho frente este jueves a una comisión de control de IB3 en la que los partidos de la oposición, PSOE y Més per Mallorca, han arremetido sin piedad contra su gestión. Sin embargo, antes han tenido todos ellos un momento dulce.

Manuela Cañadas (Vox), Marta Carrió (Més per Mallorca), Ares Fernández (PSOE), José María García (Podemos) y los diputados del PP, Jordi López y Sebastià Mesquida, entre otros, han acompañado a Codony en el día de San José.

Después, el director general de IB3, Josep Codony, se ha comprometido este jueves a asumir lo que decida el Parlament en relación con la creación de un Consejo de Informativos.

En la comisión de control del ente de este jueves en la Cámara autonómica, Codony ha respondido de este modo al diputado socialista Ares Fernández, que ha pedido el compromiso en la creación de este organismo, que debe velar por la independencia de los profesionales.

Codony, por su parte, ha asegurado que los informativos de IB3 ya son independientes, objetivos y plurales y ha criticado la «obsesión» de los socialistas con todo lo contrario.

Durante la comisión, Codony ha asegurado que el contenido de las tertulias y los programas de debate político lo deciden las productoras o los editores o directores de contenido de los programas, después de que el diputado del PSIB Marco Antonio Guerrero haya asegurado que la selección «no es neutra». «La injerencia la hacen ustedes, que son los que quieren decidir los temas», ha respondido el director general.

El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha criticado la programación del ente con motivo del Día de la Mujer, a lo que Codony ha respondido llamando la atención sobre el número de mujeres que presentan o que forman parte de la redacción.

«No solo potenciamos a la mujer el 8M, sino todo el año. De hecho, el 90% de las presentadoras son mujeres y el 80% de la redacción son mujeres. No solo son mejores que nosotros, sino que están más preparadas que nosotros. Mi equipo de dirección son prácticamente todas mujeres. Mire si creemos en la mujer», ha respondido, insistiendo en que la programación de IB3 es todo el año en favor de la mujer, no solo el 8M.