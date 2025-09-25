Codony acusa al PSOE de malmeter y «crear mal ambiente» en IB3 usando una cuenta falsa en redes

El director general de IB3, la radiotelevisión pública balear, se ha defendido este jueves en el Parlament de los ataques y las críticas de la oposición, y muy especialmente del PSOE, por su política de nombramientos y por las novedades en la programación del ente público. Codony ha asegurado que la internacionalización del personal «avanza por buen camino».

Josep Codony ha tenido que escuchar cómo la diputada del PSOE, Mercedes Garrido, le acusaba de maltratar a los trabajadores de IB3. Algo ante lo que el director general ha pasado al contrataque con una denuncia concreta: «Pero si a usted la han hecho presidenta de un club fake en redes sociales. Usted interactúa con una cuenta que es un trol difusor de bulos. Usted interactúa con una cuenta que difunde bulos contra IB3».

La dirección de IB3 ha detectado que un cargo del PSOE de Palma está detrás de una cuenta fake, que a través de la red social X lleva meses cargando contra la dirección de IB3 y buena parte de sus profesionales, en muchos casos metiéndose en aspectos físicos de, por ejemplo, presentadores de televisión. Una noticia que adelantó esta semana OKBALEARES.

Por otra parte, Codony se ha defendido de los nombramientos en la dirección del ente público y ha asegurado que «no debo favores a nadie y no tengo ninguna mochila a la espalda».

Ha sido cuestionado por la lentitud en el proceso de internalización de unos 300 trabajadores de IB3, que serán subrogados por la Administración Pública en virtud de un preacuerdo que alcanzó con ellos la ex presidenta socialista Francina Armengol. «Se hizo la foto y no ha dejado hecho nada más», ha espetado Codony contra la gestión del anterior Govern, en un proceso que convertirá en funcionarios a unos 300 trabajadores de la televisión y radio públicas sin pasar por oposiciones ni exámenes.

El próximo lunes se producirá una reunión a tres bandas entre la dirección de IB3, el comité de empresa y el Govern para dar un paso ya decisivo hacia el final de este proceso que Armengol activó dos meses antes de perder las elecciones autonómicas en Baleares.