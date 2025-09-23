Un cargo vinculado a los socialistas de Palma, detrás de la cuenta ‘fake’ que ataca a periodistas de IB3

Detrás del perfil «Un tal IBTrol», cuenta anónima de la red social X (anteriormente Twitter), que ataca a periodistas y directivos de IB3, se esconde, supuestamente, un cargo vinculado a los socialistas de Palma. El fallo del gestor del perfil puso al descubierto que tras el autor difamador se esconde un ex trabajador resentido y cargo del PSOE de Palma, después de una investigación interna que ha puesto en marcha el ente público.

Un error del administrador fue el que destapó su identidad y son muchas las voces que están solicitando a la dirección de IB3 que estudie la posibilidad de interponer una denuncia ante el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional por un presunto delito de odio relacionado con ataques reiterados a presentadores, redactores y directivos de la cadena pública autonómica.

En el seno de profesionales de la televisión autonómica, consideran que las publicaciones superan los límites de la libertad de expresión y entran en el terreno del acoso y la difamación. Lejos de ejercer la libertad de expresión, se está denigrando a las personas, calumniando a los profesionales y metiéndose con aspectos físicos de la gente. Todo ello, desde el anonimato.

Todo apunta a que el presunto administrador del perfil sería un ex trabajador del ente autonómico, vinculado a una de las juntas del PSOE de Palma, donde ocupa un cargo directivo a las órdenes de Iago Negueruela, actual líder de los socialistas de Palma. De hecho, desde cuentas afines al entorno socialista se habrían producido interacciones con los contenidos ofensivos: likes y comentarios que alimentaban la actividad del perfil.

Esta conducta podría constituir un delito de odio, tipificado en el Código Penal como una infracción motivada por prejuicios o aversión hacia personas o colectivos por razones de raza, sexo, religión, ideología u otras características. En este caso, la motivación estaría relacionada con la ideología política de los profesionales señalados.

En la biografía de su perfil, el administrador de «Un tal IBTrol» afirma que se trata de «parodia, cotilleos, críticas, y comentarios sobre la tele de todos. Integració JA! Què fan amb sa nostra IB3? Acceptam filtracions. Todo lo escrito es mentira». Sin embargo, desde IB3 se interpreta que estas afirmaciones no eximen de responsabilidad, dada la reiteración de «constantes difamaciones y cobardes publicaciones desde el anonimato», que han provocado «un clima de odio y nerviosismo entre los trabajadores».