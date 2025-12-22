Zelenski revela que la base del acuerdo para el paz en Ucrania «está lista»: «Estamos muy cerca»

El final del conflicto en Ucrania, tras la invasión iniciada por Rusia en febrero de 2022 por orden de Vladimir Putin, podría estar más próximo según las declaraciones que ha hecho el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El máximo mandatario de Ucrania aseguró que la base de un eventual acuerdo de paz «está lista» tras los últimos contactos que han tenido lugar en Miami (Estados Unidos).

Zelenski explicó que el equipo negociador ucraniano regresa ya tras las negociaciones y que llegará al país «durante la noche», momento en el que conocerá «los detalles». Aun así, adelantó que, a su juicio, «ya está hecho todo lo posible» en los borradores iniciales de un plan que tiene 20 puntos.

«No todo es perfecto hasta ahora, pero este plan está en marcha. Existen garantías de seguridad entre nosotros, los europeos, y Estados Unidos. Un documento marco», afirmó en redes. En este sentido, destacó además la existencia de un documento separado entre Kiev y Washington con garantías bilaterales de seguridad.

El mandatario indicó que el Congreso de Estados Unidos deberá revisar el texto y que algunos aspectos siguen siendo clasificados, aunque consideró que «a día de hoy todo esto parece bastante sólido y digno». Asimismo, señaló que también se está elaborando un primer borrador de un acuerdo para la reconstrucción de Ucrania.

«Este indica que estamos muy cerca de un resultado real (…). El núcleo de todos los documentos está listo. El núcleo. Hay ciertas cosas que no estamos dispuestos a aceptar. Y hay cosas -de eso estoy seguro- que los rusos tampoco están dispuestos a aceptar», reconoció Zelenski. Pese a ello, precisó que la parte estadounidense «continúa» dialogando con la delegación rusa.

Rusia habla de «progresos lentos»

Horas antes, el Gobierno de Rusia había confirmado la existencia de «progresos lentos» en las conversaciones con Estados Unidos, al tiempo que denunció «intentos extremadamente dañinos y maliciosos por parte de un grupo influyente de países para torpedear los esfuerzos y hacer descarrilar el proceso diplomático».

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, instó a Washington a «resistir» esas presiones y reiteró la disposición de Moscú a «seguir trabajando en el marco de lo acordado en Anchorage», en alusión a la cumbre celebrada en agosto en Alaska entre Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump.