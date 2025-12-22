Sánchez nombra portavoz a Elma Saiz y ministra de Educación a Milagros Tolón, rival de Page

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Ejecutivo, en sustitución de Pilar Alegría, que ha abandonado su puesto para ser candidata del PSOE a las elecciones en Aragón. Alegría también ocupaba la cartera de Educación y Deportes, un cargo que el líder socialista ha entregado a Milagros Tolón, quien hasta ahora era delegada de Gobierno en Castilla-La Mancha y crítica con Emiliano García-Page. El jefe del Ejecutivo ha anunciado esta decisión a través de una declaración institucional este lunes desde La Moncloa.

Sánchez ha iniciado su alocución agradeciendo el «legado» de Pilar Alegría. El jefe del Ejecutivo ha alabado a la que será candidata del PSOE en Aragón por su «hoja de servicios sobresaliente», además de «su servicio, entrega y dedicación constante en el Gobierno». «Todo lo mejor en las altas responsabilidades que le esperan en Aragón», ha recalcado.

El también secretario general socialista ha asegurado que ese trabajo «tendrá continuidad en la mujer que asume esa cartera que es Milagros Tolón». La hasta este lunes portavoz del Gobierno en Castilla-La Mancha es licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Magisterio por la Uni de Castilla-La Mancha.

De ella, Sánchez ha valorado para su nuevo puesto que haya «ejercido como profesora en la escuela de adultos de Toledo». «A lo largo de su carrera profesional ha adquirido un conocimiento y experiencia a nivel local, como primera mujer alcaldesa de Toledo, y a nivel estatal, ya que ha estado al frente del Gobierno en la delegación de Castilla-La Mancha», ha expresado el líder socialista.

Además, Sánchez cree que «es imprescindible la capacidad de diálogo», una cualidad que considera que la política castellano-manchega tiene y que la capacita para ocupar ese nuevo cargo.

Tolón, rival de Page

Hace apenas unos días, Tolón tuvo un encontronazo con la mayor figura crítica del sanchismo dentro del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. La consejera de Igualdad de la autonomía, Sara Simón, puso en duda la legitimidad de la elección de Sánchez como líder del PSOE tras su victoria en las primarias del partido, señalando que en la provincia de Guadalajara se habrían «inflado los censos de votantes».

Tolón aseguró que las palabras de Simón eran «gravísimas». «Es gravísimo cuando se hace un bulo o se hace una acusación sin demostrar», indicó la política socialista que ocupaba la delegación de Gobierno en la región. «Yo conozco perfectamente los procesos de primarias de mi partido, saben que soy de la Ejecutiva Federal, y a mí las palabras que pronunció el otro día la consejera Sara Simón me parecen muy graves, por lanzar acusaciones sin demostrar», abundó la nueva ministra de Educación.

Por su parte, Sánchez también ha nombrado a Elma Saiz como nueva portavoz del Gobierno, puesto que Alegría también ocupaba en el seno del Ejecutivo. La política navarra ha sido titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde 2023. Sánchez ha valorado de ella que es «licenciada en derecho y experta en fiscalidad» y la ha descrito como «una gran ministra» con la que se ha llegado a casi 22 millones de cotizantes.

Saiz no recuerda a Koldo

La política socialista aseguró en el Senado que no recuerda si se ha visto alguna vez con Koldo García, el que fuera ayudante de José Luis Ábalos, ex ministro socialista de Transportes, ambos en prisión por estar investigados en un caso de presuntas mordidas en la adjudicación de contratos públicos. Saiz admitió que Koldo estaba en los actos del PSOE de Navarra y que pudo haberse cruzado con él, aunque aseguró que no tenía el teléfono en su agenda actualmente.

Por su parte, circunscribió su labor durante la pandemia, como consejera de Hacienda del Gobierno de Navarra, al «control» en las contrataciones de material sanitario. Saiz defendió en la comisión de investigación de la trama PSOE que la contratación pública funcionó «correctamente» bajo su mandato.