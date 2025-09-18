El PSOE relaciona el aumento de las bajas laborales en IB3 con el proceso de internalización del personal

El Grupo Socialista en el Parlament balear ha empezado a calentar la comisión de control del ente público IB3 prevista para la próxima semana. Este jueves ha relacionado directamente el «importante» aumento de las bajas laborales a la lentitud por parte del Govern de Marga Prohens en la integración del personal, que pasará a tener consideración funcionarial sin haber superado ni pruebas ni oposiciones.

El PSOE ha acusado al PP y al Govern de frenar la integración del personal de informativos de IB3 para crear una televisión y una radio pública «al servicio de Prohens y de la extrema derecha».

En una rueda de prensa previa a la comisión de control del ente público prevista para la próxima semana en el Parlament, los diputados socialistas Mercedes Garrido y Ares Fernández han atribuido a la falta de avances en la integración del personal -contemplada tras la internalización acordada en febrero de 2023- el empeoramiento del clima laboral, del que responsabilizan directamente al actual director general del ente público, Josep Codony.

Según han asegurado, el mal clima laboral instalado especialmente desde la entrada de Codony está generando un «importante aumento» de bajas laborales ligadas al mal ambiente laboral.

Detrás de esta situación, según han explicado, está el hecho de que no se ha aprobado la relación de puestos de trabajo, lo que deriva en la proliferación de contrataciones irregulares con los sueldos mínimos que corresponderían. Garrido ha apuntado, además, a los sucesivos cambios en los puestos de dirección.

Además de la integración del personal, Fernández ha explicado que también se preguntará en la comisión de control por la «evidente pérdida de la esencia del servicio público» y la «deriva en la pérdida de valores democráticos como la pluralidad, la objetividad y la independencia política».

El socialista ha acusado al PP de querer convertir IB3 en la nueva Telemadrid y ha criticado la entrada de «viejos conocidos» del ente con conocida militancia popular «que se dedican a la crítica sistemática al PSOE, a Pedro Sánchez y a ser altavoces de la derecha».

En este punto ha puesto como ejemplo un nuevo programa de debate político estrenado este martes en el que, a su juicio, se prefirió hablar de inmigración y del caso Koldo en lugar de otros temas como la vivienda o el genocidio de Gaza con, además, «todo centrado en culpar a Pedro Sánchez».

Para Ares Fernández, son evidentes tanto la manipulación informativa como la falta de pluralidad en la que está cayendo la radiotelevisión pública. «La dirección de informativos da instrucciones para atacar al Gobierno central a la mínima oportunidad y minimizar todo lo posible la crítica al Govern de Marga Prohens», ha apuntado insistiendo en trasladar la responsabilidad a los directivos, no a los profesionales.