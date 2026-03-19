EROSKI vendió el pasado año 283.000 ‘panades’ y dulces típicos de Semana Santa, un 3% más que en 2024

EROSKI vendió durante el pasado año 283.000 panades y dulces típicos en Baleares que se consumen especialmente durante la Semana Santa, lo que supone un incremento de casi el 3% con respecto al año 2024.

La cadena ha presentado este jueves en Palma su campaña de promoción de producto local típico de Pascua, que estará vigente en los supermercados de las Islas hasta el 8 de abril.

En el conjunto de producto típico local de Semana Santa, EROSKI registró unas ventas en 2025 por valor de 3 millones de euros, lo que supone un incremento del 8% con respecto al 2024. Además, para la campaña de 2026 prevé vender un 10% más que en Pascua del pasado año.

En todos los supermercados EROSKI de Baleares ya se pueden adquirir también los ingredientes necesarios para la elaboración casera de estos productos tradicionales de Semana Santa: harina, manteca de cerdo, confituras, cabello de ángel, huevos, aceite, naranjas, sobrasada, etc.

La compañía ya tiene a disposición de sus clientes panades de musola y panades con pasta dulce de carne con guisantes, además de las ya habituales de carne, carne con guisantes, pollo, pollo con curry y atún con guisantes. Igualmente, ya se pueden adquirir los tradicionales crespells y robiols, los dulces más emblemáticos de estas fechas.

Durante el acto se ha ofrecido una degustación de productos tradicionales de estas fechas, reafirmando el compromiso de EROSKI con el producto local y la proximidad, señas de identidad de la cooperativa. A la cita han asistido el director de EROSKI en Baleares, Alfredo Herráez; el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local del Govern, Joan Llabrés; la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate; el director insular de Promoción Económica, Producto de Mallorca y Comercio del Consell de Mallorca, Álvaro Roca; así como productores y proveedores de las Islas.

3.500 corderos baleares

Durante la campaña de Semana Santa de 2025 se vendieron 3.500 corderos, todos ellos de procedencia balear, y 205 toneladas de patata balear. En cuanto a las ventas de cítricos, alcanzaron los 280.000 euros, mientras que la facturación de hortalizas cultivadas en las Islas (hongos, berenjenas, calabacines, tomates, col, coliflor, etc.) rebasó los 800.000 euros.

Asimismo, durante este periodo destacaron las ventas de otros productos típicos de Semana Santa como la sobrasada con Indicación Geográfica Protegida (310.000 euros), los quesos con Denominación de Origen (530.000 euros) y los vinos con Denominación de Origen y Vi de la Terra (340.000 euros).

«Las cifras de cada año reafirman que los clientes valoran y agradecen nuestro compromiso con el producto balear y con la gastronomía típica de las Islas por estas fechas señaladas. Para nosotros es un orgullo poder reunir a tantos proveedores e instituciones para seguir dando apoyo al producto de proximidad, con una mirada clara a nuestras raíces», ha afirmado Alfredo Herráez, director de EROSKI en Baleares.