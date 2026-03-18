Los 8 destinos más baratos para viajar en Semana Santa 2026 sin salir de España

La Semana Santa 2026 se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, comenzando el Domingo de Ramos el 29 de marzo, seguido por el Lunes Santo el 30 de marzo, el Martes Santo el 31 de marzo y el Miércoles Santo el 1 de abril. Continuará con el Jueves Santo el 2 de abril, el Viernes Santo el 3 de abril y el Sábado Santo el 4 de abril, para culminar el 5 de abril con el Domingo de Resurrección. Sin lugar a dudas, uno de los mejores planes para disfrutar de la Semana Santa es hacer una escapada en familia, y en España hay destinos maravillosos para viajar por muy poco dinero.

Todos los municipios que hemos seleccionado en esta lista pertenecen a la Asociación de «Los Pueblos más Bonitos de España», la cual «nació con el objetivo de dar a conocer pueblos únicos por su belleza, su patrimonio y su identidad cultural. Bajo una misma marca de calidad, la red impulsa acciones de promoción y actividades culturales dentro y fuera de España, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio rural».

Los pueblos más bonitos de España para viajar en Semana Santa

#gratis #guadalajara #planesmadrid #escapada #viajesentiktok #planesentiktok #viaje #turismo #pueblosmagicos #pueblosconencanto #fy #parati #recomendaciones ♬ sonido original – De ruta por Madrid @derutapormadrid Escapada ✨espectacular✨ a 1 hora de Madrid 🚗 Os dejo toda la info ⬇️ Hay sitios que son joyas ocultas 💎 así que hoy te enseño 3 pueblos preciosos que tienes que visitar. Nosotros cogimos un coche de sixt para llegar ♥️ 1️⃣ Castillo de Torija. Empezamos por este porque es el que está a 50 minutitos de Madrid. Es un pueblo medieval del siglo XII custodiado por Templarios. Cuando fuimos había una feria histórica. Y durante TOOOODO el verano habrá ferias así GRATIS ♥️ en los pueblos de alrededor (que también son de estilo medieval). Lo he visto en la web: agendamedieval 📍Torija. Además se puede visitar el castillo 🏰 2️⃣ Desde aquí nos fuimos a Hita. Que está a 15 minutos 😍 dicen que es uno de los pueblos más BONITOS de España. Te cuento todo lo que visitar La puerta de Santa María, la casa museo del Arcipreste de Hita, el Palenque, la Muralla Medieval, las ruinas De la Iglesia De San Pedro y la Iglesia de San Juan Bautista. Además puedes visitar los bodegas subterráneas y en plena plaza no te pierdas el calabozo donde está el Arcipreste escribiendo 🤭🤭 3️⃣ Última parada. Trillo, el pueblo de las cascadas. Este pueblito está en plena comarca de la Alcarria y lo atraviesan unas cascadas maravillosas 😍♥️ tiene una ruta circular para que no te pierdas ninguna y se está súper fresquito!! Además vi varias mesitas para hacer picnic 🧺 la primera cascada es preciosa pero las últimas: WOOOOW! Mis favoritas ♥️ Y ya de vuelta a casita 🏡 GUÁRDATELO 🔐 porque te van a ENCANTAR! publi #madrid

Hita – Guadalajara

Hita conserva su casco medieval, con restos del castillo, murallas y la puerta gótica de Santa María. Destacan la plaza del Arcipreste, la casa-museo del Arcipreste de Hita, las iglesias de San Pedro y San Juan, y el barrio de los Bodegos con casas-cueva y bodegas históricas. El Festival Medieval celebra su patrimonio cultural.

Castrillo de los Polvazares – León

Castrillo de los Polvazares, en León, destaca por sus calles empedradas, fachadas de arcilla roja y portones arcados. Conjunto Histórico-Artístico cercano al Camino de Santiago, ofrece tradición artesanal y gastronomía única, como el Cocido Maragato, cecina y platos de pescado al estilo “ajoarriero”, reflejo de su historia y encanto.

Bonilla de la Sierra – Ávila

Bonilla de la Sierra, en Ávila, conserva su encanto medieval. Con restos neolíticos, su historia comienza en el siglo XIII, destacando su castillo, residencia de Juan II y prelados. Conocida como “bonna villa”, fue cabecera del señorío y tuvo ordenanzas propias.

Calaceite – Teruel

Calaceite, en Aragón, cautiva con su Conjunto Histórico, balcones de forja y fachadas señoriales. Cuna de artistas, sus olivares milenarios ofrecen oro líquido. Un balcón al horizonte invita a la calma y al reencuentro con uno mismo.

Guadalupe – Cáceres

Guadalupe, en Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, deslumbra con su Real Monasterio y calles de arquitectura serrana. Balcones, soportales, plazas y arcos medievales revelan la historia y el encanto de este pueblo que marcó la historia de España.

Mogarraz – Salamanca

Mogarraz, en Salamanca, Conjunto Histórico y Artístico, conserva calles de piedra con 800 retratos. Su arquitectura medieval, tradiciones folclóricas y artesanía, como bordados y joyería, reflejan la historia, leyendas y raíces galo-francesas de esta villa en la Sierra de Francia.

Pampaneira – Granada

Pampaneira, en La Alpujarra granadina, es uno de los pueblos más bonitos de España. Sus casas blancas de estilo bereber, la plaza de la Libertad y sus callejuelas con encanto hacen de este lugar un destino mágico y acogedor.

Llastres – Asturias

El puerto de Llastres combina pesca tradicional y turismo náutico, con 14 embarcaciones, 55 pescadores activos y la Cofradía «Santa María de Sábada». Su Conjunto Histórico conserva palacios, casonas, iglesias y barrios de pescadores, reflejo del patrimonio y la vida marítima local.

¿Te animas a visitar alguno de los pueblos más bonitos de España esta Semana Santa?