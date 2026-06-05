El país europeo con el lago termal más grande del mundo donde las cenas cuestan 10 euros y los hoteles 30: Albania, el secreto de verano más barato a 2 horas de España

El diario británico Daily Express destaca a Albania como un país europeo emergente, hasta el punto de alcanzar una media de 54.929 búsquedas mensuales en Google por parte de viajeros británicos, según un estudio realizado por Dubai Tours & Tickets. Según Magdalena Petrusic, representante de la empresa, este augeo se debe en parte al impacto de las redes sociales, que han contribuido a presentar Albania como un destino asequible y atractivo.

Se puede viajar con un presupuesto de unos 40 € al día si eres mochilero, o entre 50 y 90 € si buscas más comodidad. Asimismo, Albania también destaca por su cultura y gastronomía. La cocina albanesa, con platos como el tavë kosi y el byrek, es un verdadero deleite para el paladar.

Albania, un país europeo para descubrir este verano

#albaniaitinerary #wheretogo #summer2026 #albanianriviera ♬ Ocean – DHALI & Fletcher Mills @avenezuelandreamer 🇦🇱 The Ultimate 5-Day Albania Itinerary 🏔️🌊 Are you ready to explore the best-kept secret in the Balkans? From the vibrant streets of Tirana to the crystal-clear Albanian Riviera, this 5-day guide covers it all! ✍️✨ • Day 1: Tirana 🏛️ Start in the capital! Explore Skanderbeg Square, visit the Namazgah Mosque, and dive into history at Bunk’Art. • Day 2: Berat & Bogovë Waterfall 🏘️ Visit the «City of a Thousand Windows» (a UNESCO World Heritage site) and hike to the stunning Bogovë falls. • Day 3: Osumi Canyon 🛶 Get your adrenaline fix with some of the most breathtaking canyon views in Europe. • Day 4: Ksamil & The Blue Eye 🏝️ Relax on the white sands of Ksamil—the «Maldives of Europe» and witness the magical depths of the Blue Eye (Syri i Kaltër). • Day 5: Gjirokastër 🏰 End your trip in the «Stone City.» Wander the Ottoman-era bazaar and explore the massive Gjirokastër Fortress. 🌟 Why Visit Albania? Albania offers affordable travel, incredible Mediterranean food, and some of the most diverse landscapes in the world. Whether you’re a fan of hidden gems, solo travel, or budget backpacking, this country belongs on your 2026 bucket list! 🎒✈️ 💬 Which of these spots would you visit first? #travelitineraries

Berat, situada a orillas del río Osum y conocida como la «ciudad de las mil ventanas», es considerada una de las ciudades más antiguas y más bellas que ver en Albania. Dividida en tres antiguos barrios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la ciudad destaca por su valor histórico y arquitectónico. El recorrido suele llevar a pasear por las callejuelas del barrio musulmán, donde todavía se conserva la arquitectura de época otomana, así como a disfrutar de las vistas panorámicas desde el castillo, situado en la parte más elevada de la ciudad.

Gjirokastra, situada a los pies del monte Mali i Gjerë, en el valle del Drin y lugar de nacimiento del dictador Enver Hoxha, es una de las ciudades históricas más importantes de este país europeo. La ciudad conserva en buen estado la arquitectura tradicional otomana en su centro histórico, organizado en torno a un gran bazar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre sus principales puntos de interés destaca la fortaleza situada en lo alto de una colina, así como las características casas torre.

Las playas más bonitas de la Riviera Albanesa, ubicadas entre las ciudades de Vlorë y Ksamil, son una de las experiencias más habituales al viajar por este país europeo. Con más de 150 kilómetros de costa, la Riviera está salpicada de playas de guijarros y aguas cristalinas, muchas de ellas escondidas entre paisajes de acantilados.

Lago Teuron

A más de 100 metros de profundidad, el Lago Neuron, de 138 metros de largo y 42 metros de ancho, contiene aproximadamente 8.300 metros cúbicos de agua termal rica en minerales. Su formación responde a un fenómeno geológico singular, en el que la actividad hidrotermal ha ido modelando las rocas y dando lugar a un sistema de cavidades de gran complejidad.

El entorno donde se encuentra el lago es fascinante desde el punto de vista geológico. Las aguas termales emergen desde la profundidad con un alto contenido en minerales y gases, entre ellos sulfuro de hidrógeno, que al oxidarse da lugar a la formación de ácido sulfúrico. Además, se plantea la hipótesis de que el ecosistema del lago podría albergar formas de vida únicas, adaptadas a condiciones extremas de oscuridad, aislamiento y temperaturas elevadas.

Tirana

La Plaza Skanderbeg es el corazón de la capital albanesa, donde se encuentran edificios emblemáticos como el Museo de Historia Nacional, la Mezquita de Et’hem Bey y el Palacio de la Cultura. Muy cerca se encuentra el Parque de la Juventud, un espacio verde con zonas de descanso y ocio. Continuando hacia el sur aparece la Pirámide de Tirana, uno de los edificios más simbólicos de la época comunista.

Entre los museos más destacados se encuentra Bunk’Art, ubicado en un antiguo búnker que muestra la historia reciente del país. Finalmente, el monte Dajti ofrece una de las mejores vistas de la ciudad gracias a su teleférico y entorno natural.