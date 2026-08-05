Un trabajador del aeropuerto explica por qué nunca debes atar una cinta a tu maleta: «Te arrepentirás»

En pleno verano, las vacaciones están a la orden del día. Muchas personas deciden poner rumbo a destinos lejos de sus hogares con el fin de desconectar, y para ello recurren al medio de transporte más seguro, el avión. Lo que muchas veces no es seguro es que no vayamos a perder nuestra maleta o no vaya a sufrir ningún daño.

Para impedir que la pérdida de tu maleta convierta desde el inicio tus vacaciones en una pesadilla, mucha gente recurre a ponerle algún elemento exterior que la identifique con facilidad. Aunque las nuevas tecnologías han permitido hacernos con dispositivos de localización, el truco tradicional es dejar una cinta de tela o algo que la identifique rápidamente.

Cintas en tu equipaje

Este tradicional método de identificación puede suponer un grave problema en los sistemas automáticos de los aeropuertos. Un trabajador de aeropuerto ha explicado por qué nunca deberías poner ni cintas ni otros elementos externos en tu maleta.

“Las cintas que se atan a las maletas para identificarlas pueden causar problemas al escanearlas en la sala de equipajes”, advirtió el manipulador de equipaje. “Si la maleta no se puede escanear automáticamente, puede terminar en un proceso manual, lo que podría significar que no llegue al vuelo.” El trabajador también aconseja eliminar otras pegatinas de vuelos anteriores que puedan causar confusión durante el escaneo, haciendo que nuestra maleta no llegue al mismo destino que nosotros.

¿Cómo identificar mi maleta?

Para poder identificar nuestra maleta sin comprometer su seguridad, deberemos utilizar elementos fijos, rígidos o que cubran la superficie por completo. El objetivo principal es que la maleta sea única a la vista, pero que sea legible y lisa para el sistema de escaneo.

Una de las mejores opciones si tienes una maleta común son las fundas elásticas de tela que envuelven el equipaje. Elige un diseño reconocible y que quede completamente ceñido a la maleta para evitar que se atasque en las cintas. Protectores de asa con velcro y correas de seguridad ajustables son también buenas opciones para poder identificar rápidamente nuestro equipaje.