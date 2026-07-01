De media un español se suele olvidar de meter estos dos artículos esenciales en la maleta

Con la llegada de las vacaciones de verano, hacer la maleta puede ser una tarea sencilla, pero los despistes siguen siendo habituales. Los viajeros españoles y europeos olvidan incluir dos artículos fundamentales en la maleta cada vez que se van de viaje, lo que puede traducirse en compras de última hora y un gasto extra en el destino, según un estudio elaborado por Radical Storage. Una investigación que recalca que el 84% de los viajeros reconoce que le preocupa olvidarse de algo antes de salir de casa, mientras que el 72,9% expone que ya usa una lista para comprobar que no le falta nada en la maleta.

¿Qué objetos lideran la lista?

El objeto que más se queda en casa son los productos de higiene personal, en concreto, de higiene dental. El 22% de los encuestados cuenta que alguna vez se ha olvidado el cepillo o la pasta de dientes al preparar el equipaje, según el estudio. Por otro lado, el cargador del móvil, portátil u otros dispositivos electrónicos se olvidan en el 19% de los viajes. Además, los especialistas dicen que este despiste suele producirse porque son objetos que suelen guardarse en el último momento, cuando las prisas aumentan. Por último, el protector solar también es uno de los objetos más olvidados de los viajeros al hacer la maleta, con un 18,3%.

Los diez objetos que más se olvidan

A continuación de los tres objetos más olvidados, existen siete que completan la lista:

Cepillo y pasta de dientes (22%). Cargadores electrónicos (19%). Protector solar (18,3%). Gafas de sol (17,6%). Desodorante (15,5%). Auriculares (15,1%). Adaptadores de enchufe (14,1%). Analgésicos (13,7%). Champú o gel de baño (12,9%). Botiquín de primeros euxilios (12,8%).

Los ‘por si acaso’

A su vez, el informe muestra que los viajeros no sólo olvidan objetos importantes, sino que también llevan muchos innecesarios. El 71,7%, refleja a los viajeros que reconocen meter en la maleta artículos por si acaso que al final no utilizan, y el 40% admite volver de viaje con ropa que nunca llegó a ponerse.

El papel de la mujer respecto al hombre

Otro dato destacado del estudio es cómo se realiza el reparto de tareas antes de viajar. En el caso de la mujer, el 75,6% prepara la maleta de su pareja, mientras que el porcentaje de los hombres que lo hacen es menor, 58,8%. Los responsables de la investigación aconsejan elaborar una lista del equipaje antes de cada viaje para reducir los olvidos y evitar compras de emergencia, sobre todo en aeropuertos o destinos turísticos donde los precios pueden ser más elevados.