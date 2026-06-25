Los básicos que no pueden faltar en tu equipaje este verano: un vestido largo blanco, un pareo…

En verano, una prenda debe seguir las reglas de las BBV: bueno, bonito y versátil; y eso es lo que tienen las piezas básicas. Se podrían catalogar como esas piezas o complementos que siempre repites cada temporada y que te pueden ayudar a salir del apaño en cualquier look. Y eso es importante teniendo en cuenta que este año hemos puesto como objetivo hacer maletas funcionales donde no descartes ningún outfit. Un reto, desde luego, pero que puedes conseguir si eliges piezas sencillas que puedan combinar entre sí. Y aquí la gran pregunta es: ¿cómo puedo dar con las piezas básicas que conjuguen entre sí y sean acordes con el mood verano?

Por supuesto que el destino, el plan de viaje o los momentos especiales que haya reservados en la agenda van a determinar ciertas prendas que haya y harán que un hueco en la maleta vaya reservado para outfits de un solo día. Pero no debes hacer de la excepción la regla si lo que buscas es tener diferentes opciones para todos los días, especialmente si hablamos de vacaciones largas donde, por lo general, hay poca maleta para tantos planes.

Ni que decir tiene que hay básicos, como las camisetas sin mangas, las gafas o los bikinis, que se dan por hecho en esta época del año. Porque sin ellos, gran parte de las combinaciones que vamos a proponer o de los planes a los que vas a ir podrían darse. Pero además de estas prendas, hay otras susceptibles de encajar en cualquier plan que pueden, y deben, entrar en tu maleta estas vacaciones.

‘Little black dress’

Quien tiene un vestido negro tiene un salvavidas para cualquier momento. Este básico, seleccionado por Coco Chanel como uno de los imprescindibles que debe tener todo el mundo en el armario, es perfecto para todos los planes en los que pueda derivar una tarde de verano. Como prenda, actúa como un lienzo que puedes dejar brillar solo o bien jugar con diferentes complementos y accesorios, en función del plan.

Vestido largo blanco

Tanto para un paseo por la ciudad como para un plan de noche, meter en la maleta o tener en mente un vestido largo blanco te salvará de alguna que otra ocasión. Al igual que el negro, es una pieza que combina con todo y tiene un añadido: es un color más fresco y acorde con este look.

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Pantalón pijamero

Han salido de la indumentaria del pijama para aparecer como una ola estas vacaciones. Lo mejor es que son frescos, anchos y muy cómodos para los planes de día. Con una camiseta básica te arreglan cualquier plan de playa y lo mejor que tienen es que este básico de rayas puede combinarse con cualquier color para jugar así un poco más con la estación.

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Pantalones de lino

Da igual el color, o si los prefieres largos o cortos. El lino es una fibra natural y fresca, además de muy versátil para poder componer looks de todo tipo, ya que queda bien tanto con blusas como con camisetas básicas. Por no hablar de que también se adaptan a un día de playa o a una cena más formal. Este año han adaptado su estilo a los wrap pants, pantalones que llevan una pieza de tela que se cruza por delante y se ata a un lado.

Chanclas

Nadie podría imaginarse que las chanclas terminarían siendo el calzado del verano que coronaría el street style, pero así ha sido. Especialmente este año, la tendencia absoluta llega con las chanclas rojas. Combinado con vaqueros o con un pantalón de lino que mencionábamos anteriormente, este calzado será el summum de cualquier look.

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Pareo

La summer vibe más auténtica se alcanza cuando el look se compone de un bikini o bañador y un pareo. Este estilo es el que realmente te hace sentir que realmente han llegado las vacaciones, y que lo que está por venir son días enteros de playa. Fuera de la playa, también se han impuesto como una gran tendencia, adaptándose al lino, el toque lencero y estampados como la raya marinera.