Qué ropa llevar en la noche del Pescaíto: 15 looks bonitos y elegantes de Zara, Mango y Sfera
Firmas como Zara, Mango y Sfera lideran esta propuesta con colecciones que combinan estilo y confort
Apuestan por prendas versátiles, tejidos agradables y cortes favorecedores
Hay que pensar que las altas temperaturas invitan a apostar por tejidos ligeros, cortes fluidos...
En la feria de abril, vestir elegante sin renunciar a la comodidad se convierte en una prioridad. Concretamente hay quien tiene dudas sobre qué ropa llevar en la noche del Pescaíto. Hay que pensar que las altas temperaturas invitan a apostar por tejidos ligeros, cortes fluidos y prendas versátiles que se adapten tanto al día como a la noche.
En este contexto, tendencias como los vestidos midi, los diseños de lino, los acabados satinados, los blazers ligeros, las sandalias o incluso los jeans se consolidan como básicos del armario. Firmas como Zara, Mango y Sfera lideran esta propuesta con colecciones que combinan estilo y confort. Apuestan por prendas versátiles, tejidos agradables y cortes favorecedores que permiten crear estilismos sofisticados para el día a día.
Looks bonitos y elegante para la noche del Pescaíto
Looks de Zara
Vestido midi drapreado + sandalia plana de piel
Este conjunto es una apuesta segura para quienes buscan un estilo minimalista y favorecedor.
El vestido midi con cuello redondo y manga caída, de 19,95 euros, incorpora un elegante drapeado lateral que estiliza la figura, aportando movimiento y sofisticación. Colores arena y caldero.
Disponibles a un precio de 35,95 euros, las sandalias planas de piel con posición para el dedo completan el look, ofreciendo comodidad sin perder estilo. Color negro.
Características del look:
- Vestido fluido con drapeado lateral.
- Largo midi elegante.
- Sandalias cómodas de piel.
Vestido corto asimétrico con cinturón + sandalia metálica
El tejido satinado protagoniza este look, aportando un acabado sofisticado ideal para verano.
El vestido corto, disponible por 39,95 euros, cuenta con cuello redondo, frunces y manga asimétrica, además de cintura elástica con cinturón que define la silueta. Color teja oscuro.
Por su parte, las sandalias planas con tiras finas y detalle metálico, disponibles a 29,95 euros, elevan el conjunto sin renunciar a la comodidad.
Características del look:
- Acabado satinado.
- Corte moderno y asimétrico.
- Detalle joya en sandalias.
Vestido asimétrico y sandalia destalonada
El vestido midi asimétrico con manga asimétrica presenta un diseño sofisticado con cuello redondo y manga asimétrica, lo que aporta originalidad y tendencia.
La sandalia de tacón pulsera es de tira delantera. Cierre mediante tira con hebilla a la pulsera del tobillo. Tacón medio fino. Acabado en punta. Altura del tacón: 5,5 cm.
Looks Mango
Blazer recta + pantalón lyocell
Este total look combina estructura y ligereza. La blazer con diseño recto con solapas, bolsillos y cierre frontal, disponible por a 89,99 euros en color azul celeste, aporta elegancia clásica, mientras que el pantalón de lyocell de tiro bajo y corte wide leg, añade comodidad y fluidez. Color crudo y morado.
Características del look
- Blazer estructurada con forro.
- Pantalón amplio y transpirable.
- Tejido lyocell ligero.
Camisa de lino + pantalón bombacho lyocell
El lino es imprescindible en verano, y esta camisa 100% lino, a 29,99 euros, de diseño recto y cuello camisero garantiza frescura y elegancia. Colores disponibles: amarillo pastel, ciruela, blanco roto y oliva.
Por su parte, el pantalón bombacho de lyocell, con cintura elástica y bajo ajustado, aporta un toque moderno y cómodo. Disponible por 39,99 euros.
Looks elegantes y cómodos para la noche del Pescaíto de Sfera
Jeans pitillo + top asimétrico
Este look, disponible por 25,99 euros cada prenda, combina una base clásica con un toque moderno. Los jeans pitillo de tiro medio y corte ajustado estilizan la figura, con bolsillos y cierre de cremallera oculta y botón. Su diseño tobillero los hace ideales para verano. Color celeste.
El top asimétrico de manga larga incorpora una pieza metálica en el hombro, aportando un detalle sofisticado.
Características
- Jeans skinny de fit ajustado
- Tiro medio (24 cm) y largo tobillero (72 cm)
- Top con diseño asimétrico y detalle metálico
Look ideal para un look urbano elegante
Falda midi + blazer estructura
Este conjunto es perfecto para quienes buscan una elegancia más clásica. La falda midi lisa con vuelo, a 49,99 euros, aporta movimiento y feminidad con su color blanco, mientras que la blazer estructura con bolsillos de solapa y cierre de botones, disponible por 69,99 euros, añade formalidad.
Vestido y sandalias de tacón
El vestido midi con manga, con un valor de 59,99 euros, destaca por su escote cuadrado, que aporta un aire moderno y estructurado, además de favorecer la zona del cuello y los hombros.
Su confección en una mezcla de viscosa, lino y algodón lo convierte en una prenda fresca, ligera y cómoda, ideal para eventos de primavera o verano.
El diseño de manga midi equilibra elegancia y funcionalidad, permitiendo un uso versátil tanto de día como de noche.
Combina este vestido con sandalias de tacón en tonos nude o dorado y un bolso pequeño tipo clutch. Para un evento de día, suma accesorios dorados finos y un peinado suelto con ondas suaves.
Consejos para vestir elegante en la noche del Pescaíto
- Elige tejidos largos, como lino o lyocell.
- Apuesta por cortes fluidos, que favorezcan el movimiento.
- Opta por sandalias planas o tacón medio. Los zapatos cerrados pueden ser incómodos con temperaturas altas.
- Combina prendas básicas con detalles especiales (accesorios metálicos, por ejemplo).
- Prioriza colores neutros o claros.
Temas:
- Feria de Abril
- OKD