Cómo vestir en la noche del Pescaíto de la Feria de Sevilla: protocolo y qué colores jamás debes llevar

La cuenta atrás para la Feria de Abril de Sevilla ya ha comenzado y, con ella, uno de sus momentos más esperados: la Noche del Pescaíto. El pistoletazo de salida a una semana de volantes, farolillos y sevillanas que exige un calzado capaz de estar a la altura del plan: elegante, especial y, sobre todo, cómodo. Ahora bien, en esta noche hay una serie de dress code que debes seguir porque no se permite todo. Por ejemplo, es mejor no ir vestida de flamenca.

Según la firma de moda PINKCHIC guagua, en esta noche se suele bailar mucho, por lo que hay que elegir el vestido más cómodo y el zapato adecuado pero siempre yendo elegante. Durante la feria de Abril de Sevilla permiten los faralaes y los trajes típicos del sur. Ahora bien, cuando hay que analizan la famosa noche del Pescaíto, debemos tener en cuenta que se permite ir elegante pero también sobria a la vez. Es mejor dejar de lado los colores más vivos y llamativos para preferir los más oscuros, de manera que el negro es el que abunda. De qué forma vestir en la noche del Pescaíto.

Así debes vestir en la noche del Pescaíto de la feria de Sevilla

Si quieres quedar bien en esta noche, entones los vestidos midi, también algo cortos pero cómodos, sin caer en un exceso de elegancia suelen ser los preferidos por quienes acuden a esta fiesta. El diseñador cordobés Rafa Valverde, con atelier propio, destaca que desde la noche del Pescaíto hasta el final de la feria, existen una serie de fórmulas de estilo que es imprescindible tener en cuenta: “calzado cómodo, aunque sofisticado, porque el albero lo exige y looks de invitada elegantes, nada casual”.

Según Valverde, “para los looks de esta Feria, apostaría por incorporar las tendencias prêt-à-porter de 2026, destacando las faldas fluidas de estilo romántico con microvolantes, así como los estampados de lunares, rayas y florales. Todo ello, aportando siempre un toque chic y fresco a cada conjunto”, señala.

También se puede ir con faldas, monos, pantalones cómodos, trajes chaqueta,… valen tanto los estampados florales como de lunares y lentejuelas (aunque los lunares es mejor dejarlos para los vestidos de flamenca).

Respecto a los complementos, se llevan sandalias cómodas sin demasiado tacón para aguantar toda la noche, o bien alpargatas, taconazos pero con un par de zapatos menos altos (como las bailarinas) en el bolso por si el pie se cansa. También valen aquellas deportivas más estilosas.

Verás también diversos complementos como chaquetas, cazadoras y hasta bolsos de mano, si bien las bandoleras cruzadas permiten tener las manos libres para comer, beber y poder bailar de una forma mas suelta.

Los zapatos para brillar en la noche del Pescaíto de la feria de abril

PINKCHIC guagua, la firma artesanal nacida en Elda (Alicante), propone tres modelos clave de su nueva colección que reinterpretan el espíritu flamenco en clave contemporánea. Tres opciones pensadas para distintos estilos, pero con un denominador común: la exclusiva plantilla guagua Isolée, desarrollada con microuretano y nanopartículas, que amortigua cada pisada y mantiene su estructura incluso tras horas de uso. Así vas comodísima durante esta noche.

Rojo eterno: tradición con fuerza

Uno de sus modelos es el Patricia Fresa Ante que aporta un acabado en ante y su silueta estilizada lo convierten en el aliado perfecto para trajes de flamenca, vestidos midi o conjuntos más contemporáneos para la noche inaugural.

Un zapato que suma intensidad sin renunciar al confort y que demuestra que el rojo siempre será la opción infalible en la Feria. Una inversión segura que trasciende la semana grande y se convierte en fondo de armario temporada tras temporada. Disponible también en taupe ante, bronce metal y beige y azul coco.

Bronce para brillar

Cuando cae la noche en el Real y los farolillos empiezan a brillar, los tonos metalizados se convierten en los grandes aliados del look flamenco. El modelo Rania Bronce Metal captura esa esencia festiva con un acabado luminoso que eleva cualquier estilismo.

El tono bronce, sutil, pero protagonista, funciona como un neutro elevado que armoniza con estampados, volantes y tejidos fluidos sin perder fuerza visual.

Un zapato versátil que no termina cuando se apagan los farolillos: más allá de la Feria. Estos zapatos están disponibles también en azul y negro metal.

En negro: el color que debes llevar la noche del Pescaíto

Hay elecciones que trascienden modas. La sandalia Matilda Negro Metal representa ese equilibrio perfecto entre elegancia atemporal y modernidad sutil.

Su acabado negro con matiz metalizado la convierte en una opción versátil que encaja tanto con estilismos flamencos como con conjuntos más sobrios para la noche del lunes o cualquier cita especial durante la semana.

Es la sandalia negra perfecta: estiliza, combina con todo y resuelve cualquier duda de última hora. Un básico que demuestra que, a veces, el mayor acierto está en lo esencial. También disponible el dorado y rosa metal.