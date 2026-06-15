Madrid en modo verano: las terrazas que no te puedes perder

Lo complicado que se ha convertido encontrar una terraza libre en Madrid para poder improvisar un plan es algo que todos los que vivimos o pasamos por la capital tenemos muy presente. Tienen algo magnético que hace que toda la ciudad se mude a estos puntos a disfrutar de planes interminables y brindis al atardecer, todo para poder sacar el máximo partido a la mejor, y más calurosa, época del año. Y no hablamos de rooftops, sino de planes que se viven a pie de calle. Por eso, no está de más tener un listado con terrazas donde el buen tiempo permite que el ocio se disfrute al aire libre.

Mamá Campo

C. de Trafalgar, 22, Chamberí.

La Plaza de Olavide se ha convertido en uno de los rincones predilectos para todas las generaciones en esta época del año. Y aquí se encuentra un lugar donde la gastronomía nacional aparece en su versión más auténtica: dispuesta en tapas, raciones y producto local. Sin complicaciones, con cocina sencilla donde reconoces en la carta especialidades típicas de cualquier tapeo, como la ensaladilla o los chipirones encebollados, pero con un toque excepcional. Está abierto de domingo a jueves en horario de 13 h a 24 h y viernes y sábado, de 13 h a 1:00 h.

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La Maruca

C. de López de Hoyos, 42, Chamartín.

En una de sus últimas sedes, La Maruca ofrece una terraza privada donde el buen tiempo y los sabores norteños son los anfitriones de tardes interminables. En línea con los restaurantes que hay en Castellana y Velázquez, la carta de este lugar se desenvuelve con una soltura magistral entre los clásicos cántabros, dejando que las rabas, los buñuelos y las anchoas pongan el toque del día. Sin olvidarse de la tortilla, en nuestra opinión, una de las mejores de Madrid.

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Osaka Nikkei

P.C/ de la Castellana, 36-38, Salamanca.

En ocasiones donde apetece un fine dining con toques asiáticos, ¿por qué tener que renunciar a una terraza? Para la temporada de verano, el restaurante Osaka Nikkei ha lanzado cuatro nuevos platos fuera de carta que puedes disfrutar en su terraza. Estas nuevas elaboraciones siguen la línea gastronómica del universo nikkei del restaurante, pero adaptando la carta a productos estacionales, de modo que verás cómo los productos adquieren sus clásicos nigiris, ceviches, tiraditos y makimonos.

Callejón de NUGA

P.º de la Castellana, 200

En esos días donde no te decides por qué elegir, el Callejón de NUGA es el distrito foodie donde poder elegir entre una variedad premium de restaurantes nacionales e internacionales. En su interior aparece una terraza escondida con luz natural, completamente aclimatada para los días de calor extremo. y en sus puestos emerge un viaje por diferentes estilos y tradiciones culinarias: desde VRRO, Monster Sushi y Ditaly, pasando por el estrella Michelin Ugo Chan, el mítico L’Entrecote de Paris, Rast Café y La Mallorquina.

Bikini Bar

C. del Padre Damián, 23

Situado en el NH Collection Madrid Eurobuilding y con la mano del chef Rafa Zafra detrás del proyecto, Bikini Bar es una de las propuestas más desenfadadas, simples y a la vez exquisitas de la capital. Lo mejor de la gastronomía que se puede disfrutar con las manos, porque en este restaurante y su terraza lo que se va a pedir son selecciones de entrepanes y bikinis sin redundancia, donde solo el producto y la experiencia importan.

Patio de Leones

C. de Serrano, 1, Salamanca.

Si Patio de Leones nos gusta, es por una razón: tanto su terraza como las referencias que ofrece su carta ofrecen un escape canalla dentro de la ciudad. Su identidad mezcla esa esencia neocañí con una identidad salvaje, donde la tradición se presenta con un carácter que solo este lugar ofrece. Es perfecto para ir a picar algo, a tomar el aperitivo o a sentarte a comer y todo ello, sumado a las vistas que ofrece a la puerta de Alcalá, hace que sea uno de los places to be del verano.

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Florida Park

Parque de El Retiro, P.º de Panamá, 1, Retiro.

Florida Park y sus diferentes espacios hacen que este lugar sea un destino en sí en cualquier momento del día. Porque cada uno de ellos tiene una propuesta completamente diferente y apetecible en función de cómo te apetezca disfrutar ese día. Si, por ejemplo, buscas una propuesta más desenfadada, los kioscos son el espacio perfecto para coger en cada puesto lo que te apetezca y, si quieres un tardeo más de picoteo y cócteles, El Pabellón es tu rincón. Donde alargar los días hasta el tardeo y no salir de este pequeño oasis foodie en el Parque del Retiro.