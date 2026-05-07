Localizamos dónde comer en Madrid los mejores platos de atún rojo salvaje de almadraba de Dani García

Hay productos que saben a verano. A sal, a sol y a sur. El atún rojo salvaje de almadraba es uno de ellos. No es solo un ingrediente: es un instante del año, una tradición milenaria que sigue latiendo con la misma fuerza cada temporada y que convierte su llegada en uno de los momentos más esperados del calendario gastronómico. Y si hay alguien que entiende ese lenguaje mejor que nadie, ese es Dani García. El chef malagueño vuelve a mirar al mar con Lobito de Mar, uno de sus conceptos más personales —y también más emocionales—, para rendir homenaje a este producto icónico de la mano de Gadira, referente absoluto en la selección y tratamiento del atún rojo salvaje. En COOL hemos podido probar esta propuesta en primera persona y confirmar que no es solo una carta: es un relato.

La nueva propuesta, y limitada, de Dani García

Un relato que empieza en la pureza. En el producto casi desnudo. En cortes que hablan por sí solos, como el sashimi de o’toro con ponzu y yuzu kosho o el chirashi de lomo negro con yema curada y furikake, donde la técnica acompaña sin eclipsar. A partir de ahí, la experiencia evoluciona, se vuelve más reconocible, más emocional, conectando con ese recetario del sur que todos tenemos en la memoria, pero reinterpretado con la mirada contemporánea de García. El tiradito de lomo blanco con leche de tigre, la ventresca en escabeche o ese punto meloso de las elaboraciones más tradicionales construyen un puente entre lo clásico y lo actual.

Y entonces llega Cádiz. Llega el fuego, la brasa, el sabor profundo. La fideuá gaditana de parpatana de atún pone el broche a un recorrido que no busca sorprender por artificio, sino por verdad. Porque aquí todo gira en torno a lo mismo: el respeto al producto.

En ese viaje, Gadira no es solo un colaborador, es parte esencial de la historia. Nacida en Barbate, en plena cuna de la almadraba, la firma gaditana ha convertido el atún rojo en un arte que va más allá de la cocina. Selección, corte, maduración… cada paso responde a un conocimiento que se transmite generación tras generación. No es casualidad que grandes cocinas miren hacia ellos: Gadira representa el origen bien entendido.

Lejos de ser un menú cerrado, esta propuesta vive integrada en la carta de Lobito de Mar —tanto en Marbella como en Madrid— y, como todo lo bueno, tiene fecha de caducidad. Porque el atún rojo no entiende de prisas ni de disponibilidad eterna: es producto, es temporada y es momento.

Quizá por eso esta experiencia tiene algo especial. Porque no se trata solo de comer bien —que también—, sino de entender lo que hay detrás de cada plato. De recordar que, en gastronomía, el verdadero lujo sigue siendo lo mismo de siempre: un producto excepcional, en su mejor momento, tratado con respeto.