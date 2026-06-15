Construyen en 34 días un bloque de pisos y ya es el edificio más grande de Europa construido con una impresora 3D y tres trabajadores

Una empresa francesa ha construido el edificio más alto que se haya hecho jamás con una impresora 3D. La empresa de vivienda social Plurial Novilia, filial del grupo Action Logement, ha construido lo que se ha denominado ViliaSprint, que es un conjunto de 12 viviendas en un espacio de 800 metros cuadrados. Y lo más importante, se ha hecho con hormigón impreso en 3D. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el edificio más grande de Europa que se ha hecho con una impresora 3D.

Las impresoras 3D han sido uno de los mayores avances tecnológicos de los últimos años, ya que permiten crear objetos físicos tridimensionales hechos a partir de un diseño digital. Estas máquinas construyen sus piezas capa por capa a través de un software especial que lleva a cabo este proceso de laminado. Para ello, la impresora lee una especie de código y comienza a fabricar el objeto con una especie de hilo de plástico que se denomina filamento. Y una vez construido sólo hay que ‘limpiar’ las impurezas del objeto para que quede reluciente.

Las impresiones 3D en un principio estaban destinadas a objetos pequeños, pero la tecnología avanza y buena prueba de ello es lo que ha sucedido en Francia, donde una empresa ha construido el edificio más grande jamás hecho con una impresora 3D. Este espacio de 800 metros cuadrados se ha construido en apenas 34 días y solo han sido necesarios tres trabajadores. Todo ello gracias a una impresora 3D que ha impreso, si se puede decir así, hormigón.

El edificio más alto con impresora 3D

Esta gran obra de la ingeniería ha sido llevada a cabo por la empresa de vivienda social Plurial Novilia, filial del grupo Action Logement. Esta constructora presentó el pasado 2 de abril en la ciudad de Reims el edificio Villa Sprint, que consta de 12 viviendas sociales que han sido distribuidas en tres plantas, en un espacio de 800 metros. Este edificio es el más grande jamás construido con una impresora 3D y toda la estructura y paredes se imprimieron directamente en el lugar.

Para ello, según informa AC Presse, se utilizó el robot Cobod Bod2, implementado por Peri 3D Construction. «La impresora puede moverse en todas las direcciones, a lo largo de los ejes X, Y y Z. Nuestros equipos han adquirido una valiosa experiencia en este proyecto, lo que nos permite considerar la posibilidad de acelerar los ritmos de producción en un futuro próximo, a la vez que reducimos los costes. Estamos orgullosos de colaborar con Cobod para introducir esta tecnología en las obras de construcción de Europa Central», dijo a este medio Fabian Meyer-Broetz, su director general.

¿Y qué material se empleó para construir el edificio? El material utilizado fue un hormigón imprimible reforzado con microfibras sintéticas de bajo contenido en carbono y que reduce las emisiones con respecto al hormigón original. «Nuestra tinta patentada es a escala de hormigón. Optamos por el hormigón, con áridos de hasta 8 mm de espesor. Esta tinta se produce in situ a partir de una premezcla que incorpora aglutinantes, aditivos y microarena», informó Hélène Lombois-Burger, directora de I+D de Hormigón y Áridos de Holcim y responsable del proyecto de impresión 3D, que informó que este material se mezcló con áridos locales, agua y aditivos.

Así que esta fase de impresión se completó en sólo 34 días y sólo necesitó de tres operarios para proceder con la construcción. La empresa dejó claro que esta obra «requirió dos operarios de Peri 3D para imprimir las paredes, trabajando en una posición ergonómica, controlando el proceso a través de una tableta, sin manipular cargas pesadas. Además, uno de nuestros operarios estuvo presente para instalar las columnas de hormigón armado y añadir el refuerzo necesario para las conexiones con las fachadas impresas».

«Los suelos, los huecos de los ascensores y las escaleras también se construyeron mediante métodos tradicionales. La conclusión es sencilla: la fabricación aditiva contribuye a mejorar la seguridad y a reducir el riesgo de accidentes y trastornos musculoesqueléticos», dijeron en el comunicado en el que se explica cómo fue la construcción del edifició más grande de la histora jamás hecho con una impresora 3D.