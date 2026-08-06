Pedro Duque, astronauta español, sobre el eclipse del 12 de agosto: «Bajará la temperatura y los pajáros tendrán comportamientos extraños por la luz»

El eclipse solar total del 12 de agosto será uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año y podrá contemplarse desde distintos puntos de España.

El astronauta español y Presidente de Hispasat Pedro Duque ha explicado en un video de Instagram cómo cambiará el entorno durante el fenómeno y qué podrán notar quienes se encuentren en la franja de totalidad.

Así será el eclipse solar total del 12 de agosto en España

El próximo miércoles 12 de agosto, la Luna se situará entre el Sol y la Tierra y llegará a cubrir por completo al Sol durante unos instantes. En las zonas que queden dentro de la franja de totalidad, el cielo se oscurecerá y la luz cambiará de forma notable.

El fenómeno será visible principalmente desde Groenlandia, Islandia, España, el norte de Rusia, el océano Atlántico y una pequeña parte de Portugal. En el caso español, los mejores puntos para observarlo estarán, según Pedro Duque, «en una línea desde Galicia hasta Castellón y también en Baleares».

Quienes se encuentren al norte o al sur de esa franja también podrán contemplar el eclipse, aunque en esas zonas se verá de forma parcial. La diferencia estará en que la Luna no llegará a cubrir completamente el disco solar.

Duque ha recordado además que España lleva más de un siglo sin presenciar un eclipse solar total. La situación cambiará a partir de este año, ya que el país tendrá tres eclipses totales consecutivos en 2026, 2027 y 2028.

Qué pasará con la temperatura y las aves durante el eclipse

Más allá de que el cielo se oscurezca, el eclipse provocará otros cambios que podrán percibir quienes se encuentren en la zona de totalidad. Pedro Duque ha adelantado que la luz tendrá un aspecto diferente y que también descenderá la temperatura.

«La luz se volverá rara, se apagarán los colores y bajará la temperatura», ha explicado el astronauta al describir lo que sucederá durante el eclipse. El cambio de iluminación será uno de los elementos más llamativos para quienes puedan verlo desde España.

Duque también ha señalado que los animales reaccionarán al cambio de luz. «Los animales, especialmente los pájaros, se comportarán de manera rara», ha asegurado, en referencia a las alteraciones que podrán observarse durante esos minutos.

El momento más esperado llegará alrededor de las 20:30, cuando se produzca el denominado «anillo de diamante». Duque lo ha descrito como el último rayo de Sol que se cuela entre las montañas de la Luna antes de que el astro desaparezca por completo.

Durante ese instante todavía será necesario llevar puestas las gafas especiales para eclipses. Solo cuando comience la totalidad será posible retirarlas para observar la corona solar. En cuanto vuelva a aparecer el primer rayo de Sol, será necesario volver a utilizarlas.

La fase de totalidad durará menos de dos minutos. Aunque será un periodo muy breve, Duque lo ha definido como un momento «poco tiempo, pero inolvidable» para quienes tengan la oportunidad de contemplarlo desde la franja adecuada.

A qué hora se verá el eclipse en España

En España, el eclipse comenzará de forma parcial sobre las 19:30 horas, la fase de totalidad ocurrirá en torno a las 20:30 y finalizará con la puesta de sol entre las 21:00 y 21:20 horas (el horario exacto dependerá según la localidad).

La elección del lugar será especialmente importante para quienes quieran disfrutar del momento de máxima oscuridad. Según Pedro Duque, la franja que se extiende desde Galicia hasta Castellón y las Baleares ofrecerá los mejores puntos de observación.

El astronauta también ha explicado por qué la Luna, pese a ser mucho más pequeña que el Sol, puede llegar a ocultarlo completamente. El Sol es aproximadamente 400 veces más grande que la Luna, pero también se encuentra unas 400 veces más lejos de la Tierra.

Por esa razón, ambos astros parecen tener un tamaño similar cuando se observan desde nuestro planeta. Esa coincidencia permite que la Luna pueda cubrir el disco solar durante un eclipse total.

Quienes estén fuera de la franja de totalidad podrán seguir viendo el fenómeno de forma parcial, mientras que las personas que se encuentren en países del hemisferio sur no podrán observarlo directamente.

En esos lugares, el eclipse podrá seguirse a través de la retransmisión oficial de la NASA.