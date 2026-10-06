Rabindranath Tagore, filósofo y premio Nobel de Literatura: «No es tarea fácil dirigir a hombres; empujarlos, en cambio, es muy sencillo»

«No es tarea fácil dirigir a hombres; empujarlos, en cambio, es muy sencillo» es una de las reflexiones sobre el poder que se atribuyen a Rabindranath Tagore, poeta, filósofo y premio Nobel de Literatura en 1913.

La frase separa dos formas de ejercer autoridad: guiar hacia un propósito compartido o simplemente forzar una dirección.

La diferencia que planteó Tagore entre dirigir y empujar

Para Tagore, dirigir exige ganarse una decisión ajena antes de moverla en una dirección. Empujar, en cambio, prescinde de ese paso y se apoya solo en la fuerza o en la autoridad formal.

Dirigir tarda más, ya que exige convencer y sostener esa confianza en el tiempo. Empujar produce resultados inmediatos, porque impone una dirección sin necesidad de consenso. El resultado de dirigir persiste incluso cuando la presión desaparece, algo que empujar rara vez consigue.

La cita figura entre las frases más difundidas de Tagore. Aparece en antologías de pensamiento como El gran libro de las frases célebres, una obra de referencia compilada por Arturo Ortega Blake y publicada en 2013 por el sello editorial Grijalbo de Penguin Random House donde se agrupa dentro de un bloque dedicado al liderazgo.

La diferencia entre liderar e imponer, según Tagore, Jung y Jobs

Dentro de El gran libro de las frases célebres, la reflexión de Tagore se agrupa junto a otras citas sobre liderazgo de distintas épocas.

Antes de la cita de Tagore, el mismo bloque del libro incluye una reflexión de Lord Byron sobre el mismo problema, «cuando pensamos que estamos dirigiendo, nos están dirigiendo a nosotros», que apunta a que hasta quien cree ejercer el mando puede estar respondiendo a una fuerza ajena.

El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung sostiene que «el líder verdadero siempre es guiado», una idea que coincide con la de Tagore, ya que ambos apuntan a que el liderazgo depende de una relación con quienes se dirige, no solo de ocupar una posición de poder.

«La innovación distingue al líder del seguidor», plantea por su parte el empresario Steve Jobs, quien traslada el eje de la obediencia hacia la capacidad de proponer algo nuevo.

De este modo, se observa que las tres citas comparten una misma idea, ya que un cargo o una orden pueden mover a un grupo durante un tiempo, pero no sostienen una dirección compartida si las personas no la asumen como propia.

Rabindranath Tagore, el primer autor no europeo en ganar el Nobel de Literatura

Rabindranath Tagore nació en Calcuta en 1861 y murió en la misma ciudad en 1941. La Fundación Nobel le concedió el Nobel de Literatura en 1913 por la colección de poemas Gitanjali, lo que lo convirtió en el primer autor no europeo en recibir ese premio.

Tagore fue el hijo menor de Debendranath Tagore, líder del Brahmo Samaj, un movimiento religioso del siglo XIX que impulsó una revisión de las bases monoteístas del hinduismo a partir de los Upanishads. Ese entorno marcó su formación literaria desde la infancia.

Antes del Nobel, Tagore fundó en 1901 una escuela experimental en Shantiniketan, en la India, donde buscó combinar tradiciones educativas de Oriente y Occidente. Después del premio, viajó y dio conferencias de poesía en Europa, América y Asia oriental, y se convirtió en una voz reconocida a favor de la independencia de India del dominio colonial británico.

El comité del Nobel justificó el premio por un verso «profundamente sensible, fresco y bello», que Tagore expresó en su propio inglés como parte de la literatura occidental.