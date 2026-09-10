La frase que le ‘robaron’ a un pastor estadounidense para colgársela a Rabindranath Tagore, premio Nobel de Literatura: «El bosque sería muy triste si sólo cantaran los pájaros que mejor lo hacen»

La frase «el bosque sería muy triste si solo cantaran los pájaros que mejor lo hacen» circula desde hace años atribuida al escritor indio Rabindranath Tagore, ganador del premio Nobel de Literatura en 1913.

Sin embargo, el rastro documentado de esa idea lleva, en cambio, a Henry van Dyke, un pastor y escritor estadounidense sin ningún vínculo con India ni con Tagore.

Según la Fundación Nobel, Tagore recibió el galardón en 1913 por la sensibilidad y la belleza de su poesía, que llevó parte de la literatura india a Occidente a través de sus propias traducciones al inglés.

¿Qué significa la frase del bosque que circula atribuida a Tagore?

La frase describe un bosque hipotético en el que solo cantan las aves con mejor voz. Ese bosque, según la comparación, sonaría más pobre que uno donde cantan pájaros de distintos tonos y capacidades, cada uno con su propio registro.

El mensaje sobre el talento que esconde la imagen del bosque

La comparación traslada la imagen del bosque a la vida cotidiana y al valor del talento individual dentro de un grupo. Ningún equipo funciona solo con quienes más sobresalen, ya que cada aportación distinta suma al resultado conjunto, aunque no todas destaquen del mismo modo.

La diversidad de voces, según esta lectura, enriquece un grupo más que la uniformidad de unas pocas personas destacadas.

¿Quién es Henry van Dyke, el pastor estadounidense?

Según el portal de referencia Encyclopedia, Henry van Dyke nació el 10 de noviembre de 1852 en Germantown, Pensilvania, y murió el 10 de abril de 1933 en Princeton, Nueva Jersey. Se graduó en la Universidad de Princeton en 1873 y se ordenó como pastor presbiteriano.

Ejerció como pastor de la Brick Presbyterian Church de Nueva York entre 1883 y 1899, y luego fue profesor de literatura inglesa en Princeton entre 1899 y 1923. Entre 1913 y 1916 se desempeñó como ministro de Estados Unidos en los Países Bajos. Como escritor, publicó el relato navideño The Other Wise Man (1896), uno de sus textos más leídos.

¿Quién fue Rabindranath Tagore, el Premio Nobel de Literatura?

Rabindranath Tagore nació el 7 de mayo de 1861 en Calcuta, India, y murió el 7 de agosto de 1941. Fue poeta y escritor, y en 1913 se convirtió en el primer autor no europeo en recibir el premio Nobel de Literatura, otorgado por la sensibilidad y la belleza de su poesía.

Su volumen Gitanjali (Ofrenda lírica), publicado en 1910, fue el más celebrado de su obra; la versión en inglés, Gitanjali: Song Offerings (1912), la tradujo el propio Tagore y fue la más relevante en la concesión del Nobel, lo que le permitió llegar a lectores de Occidente sin depender de una traducción ajena.

En 1901 fundó una escuela en Shantiniketan, en el interior rural de Bengala, con una propuesta educativa centrada en la cercanía con la naturaleza y la cultura india, alejada del modelo de las escuelas inglesas de la época.

¿Tagore le «robó» la frase del bosque a un pastor?

Incluso la autoría de Van Dyke sobre la frase del bosque está en discusión. Según Wikiquote, su nombre se sumó a la cita recién en 1982, a partir de un documento del Congreso de Estados Unidos que la reprodujo bajo su firma sin explicar el motivo de esa atribución.

Antes de esa fecha, la misma frase ya circulaba sin dueño claro. Una versión casi idéntica aparece en 1858 en el libro The Two Vocations, or the Sisters of Mercy at Home, de Elizabeth Charles, y de nuevo en 1876 en la revista The Phrenological Journal and Life Illustrated, presentada con la aclaración «no sé quién dijo esas hermosas palabras».

Van Dyke nació en 1852 y Tagore en 1861, fechas que se oponen a los primeros registros escritos de la frase. Ninguno de los dos pudo ser, entonces, su autor original.