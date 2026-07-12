La lección de María Montessori, candidata al Premio Nobel de la Paz, sobre la educación: «El instinto más grande de un niño es precisamente liberarse del adulto»

La frase «el instinto más grande de los niños es precisamente liberarse del adulto» pertenece a María Montessori y resume el eje de todo su pensamiento pedagógico. La escribió en El niño, el secreto de la infancia, uno de sus libros más difundidos, el cual fue redactado en Barcelona y publicado en 1936.

En esa obra, la educación deja de entenderse como una imposición del mayor sobre el menor. Montessori sostiene que el niño necesita libertad de acción para construirse a sí mismo, y que buena parte de la tarea del adulto consiste, precisamente, en apartarse.

¿Qué significa la frase de María Montessori sobre los niños y el adulto?

Para Montessori, la autonomía es la base de la independencia y, por tanto, de la libertad. El niño que gana capacidades nuevas solo se desarrolla con normalidad si dispone de libertad para actuar. Cuando el adulto interviene de más, esa ayuda se convierte en un obstáculo.

De ahí la idea de que el pequeño busca liberarse del adulto. No se trata de rebeldía, sino de un impulso natural hacia la autonomía. Según recoge el portal especializado Montessori Space, el niño quiere explorar el mundo por su cuenta y formar sus propias opiniones sobre él. Las imposiciones, aunque tengan buena intención, funcionan como una forma de represión.

Esta observación conecta con otra de sus frases más conocidas, la que advierte que «cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el niño». El papel del adulto, en la propuesta de Montessori, es preparar el entorno y después retirarse para que el aprendizaje ocurra solo.

¿Quién fue María Montessori?

María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, una localidad cercana a Ancona, en Italia. Según la American Montessori Society, se graduó en Medicina en la Universidad de Roma en 1896 y se convirtió en una de las primeras mujeres médicas de su país, en un contexto académico que apenas admitía a las mujeres en esa carrera.

Su interés por la educación llegó a través de la medicina. Tras licenciarse, trabajó con niños con discapacidad intelectual y comprobó que respondían a un método basado en materiales concretos y en la actividad autónoma. Ese hallazgo la llevó a aplicar el mismo enfoque con niños sin ninguna dificultad de aprendizaje.

Antes de abrir su propia escuela, Montessori dirigió trabajos con menores atendidos en instituciones y perfeccionó materiales autocorrectivos, pensados para que el propio niño detectara y arreglara sus errores sin necesidad de un adulto que lo señalara. Ese principio se volvió una de las claves de su sistema.

En 1907 abrió la primera Casa dei Bambini (Casa de los Niños) en el barrio de San Lorenzo, en Roma. Allí dio forma al método educacional que lleva su nombre, centrado en la actividad autodirigida, los materiales que permiten corregir el propio error y la libertad de movimiento y de elección dentro del aula.

¿Por qué sigue vigente la pedagogía de María Montessori?

Durante las cuatro décadas siguientes, Montessori recorrió Europa, la India y Estados Unidos para dar conferencias, escribir y montar programas de formación de docentes. El método Montessori se extendió a escuelas de numerosos países y hoy sigue presente en la educación infantil de buena parte del mundo.

Su trabajo también tuvo un reconocimiento internacional más allá del aula. Montessori fue candidata al Premio Nobel de la Paz en tres años consecutivos, entre 1949 y 1951, por una obra que ella misma vinculaba con la construcción de una sociedad más pacífica a partir de la infancia.

Murió el 6 de mayo de 1952 en los Países Bajos, donde había fijado su residencia durante los últimos años de su vida.