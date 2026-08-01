Un analista de TVE sobre la invasión de Ceuta: «La ciudad tiene un grave problema y es Vox»

El analista geopolítico Nourdine Mouati asegura que el principal problema de Ceuta tras la invasión de ilegales es Vox, a diferencia de la crisis de 2021. «Ceuta tiene un grave problema y es Vox», ha afirmado a TVE. En esta línea, Mouati ha denunciado que, tras la invasión de miles de ilegales, se han producido numerosas agresiones a menores.

«La Policía ha obviado que había grupos que linchaban a menores; no se entiende que hayan sido agredidos por grupos que han ido calle por calle. Había gente con palos o pistolas estos días y nadie habla de ello», ha denunciado en TVE.

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El analista geopolítico ha criticado que «no se han tomado» medidas y descarta que Marruecos haya tenido algo que ver en la entrada de los ilegales en Ceuta. «En Marruecos era la fiesta del trono con delegaciones de todo el mundo. Es inconcebible que el país facilitara esto en plena fiesta», ha dicho. «Esa zona es el primer destino turístico de Marruecos a nivel nacional; había muchos turistas. Siendo día festivo, no había tanta vigilancia marroquí», ha añadido.

«Las relaciones entre ambos países son importantes; nos unen lazos económicos y sociales y desde siempre ha habido mucha relación. Para Marruecos, España es crucial», ha explicado.

Sin embargo, indica que «debemos analizar que ningún país tuvo previsión», destacando «por parte de la vigilancia española». «Los mismos responsables de Ceuta lo han admitido, que hay muchos de vacaciones. Por qué no se ha evitado lo que ocurrió en 2021 por parte de la vigilancia española. Por qué no se toman las medidas», se pregunta.

Para Mouati son varios condicionantes los que han provocado la entrada por la frontera de miles de ilegales a nado. «En redes sociales han compartido información de que no había nadie en la frontera. Responsabilizo a ambos gobiernos porque debían evitarlo y descarto que Marruecos haya utilizado esto como presión diplomática», ha concluido.