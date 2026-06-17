La reflexión de Iósif Stalin que conmueve: «La educación es un arma cuyo efecto depende de quién la tenga en sus manos y de a quién apunte»

Iósif Stalin fue el líder que gobernó la Unión Soviética durante casi tres décadas. Nacido en 1878 en Gori, Georgia, con el nombre Ioseb Dzhugashvili, accedió a la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1922 y concentró el poder hasta su muerte en 1953.

Durante ese período, industrializó el país a marchas forzadas, instauró el terror político como instrumento de Estado y lideró la resistencia soviética frente a la invasión alemana de 1941.

La frase «La educación es un arma cuyo efecto depende de quién la tenga en sus manos y de a quién apunte» la pronunció en una entrevista con el escritor H.G. Wells y quedó recogida en The New Statesman en octubre de 1934.

¿Qué quiso decir Stalin con su reflexión sobre la educación como arma?

La idea central de la frase es que la educación no tiene un valor intrínseco universal, ya que su efecto depende del objetivo con el que se imparte y de los intereses que sirve. Stalin sostenía que las personas con formación no son automáticamente un agente de cambio progresista.

A lo largo de la historia, señalaba, muchos individuos instruidos habían defendido el orden establecido frente a las revoluciones, lo que demostraba que el saber puede ponerse al servicio de distintas causas.

La imagen del arma no era metáfora accidental en su vocabulario: Stalin entendía la política como un campo de confrontación en el que los recursos, incluida la formación intelectual, debían orientarse hacia un fin concreto. Quien controla el sistema educativo controla, en parte, la dirección de esa arma.

La frase sigue circulando porque plantea una pregunta que trasciende el contexto soviético: si la educación es un instrumento neutral o si su contenido y orientación determinan quiénes se benefician de ella y a quiénes perjudica.

¿En qué momento dijo Stalin que la educación es un arma?

La frase aparece en la entrevista que H.G. Wells, escritor británico conocido por novelas como La guerra de los mundos, sostuvo con Stalin en Moscú en 1934 y que The New Statesman publicó el 27 de octubre de ese año. Wells había llegado a la capital soviética para reunirse con un grupo de escritores y Stalin accedió a recibirle.

Durante la conversación, Wells sostenía que el socialismo necesitaba personas con formación para llevarse adelante. Stalin respondió con esta afirmación y añadió que no basta con que existan personas instruidas: lo determinante es qué intereses defienden y contra quién dirigen su conocimiento.

¿Quién fue Iósif Stalin, el secretario general que dirigió la Unión Soviética?

Nacido en Gori (Georgia) el 18 de diciembre de 1878, Stalin creció en una familia humilde y se formó en un seminario ortodoxo antes de incorporarse al movimiento revolucionario bolchevique. Tras la muerte de Lenin en 1924, maniobró políticamente para desplazar a sus rivales y consolidarse como el líder indiscutido de la Unión Soviética.

Como Secretario General del Partido Comunista (1922–1953) y Primer Ministro (1941–1953), según recoge la Enciclopedia Británica, impulsó la industrialización forzada del país, la colectivización agraria y un sistema de represión política que causó millones de víctimas. Murió el 5 de marzo de 1953 en Moscú, a los 74 años.