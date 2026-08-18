En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un gran punto de inflexión en muchos aspectos. El pasado lunes 17 de agosto, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. Así pues, fueron testigos de cómo Kaya, a pesar de la explosión del coche, logra sacar a Nadim antes de que sea demasiado tarde. Por fortuna, ambos sobreviven al accidente. Los dos son trasladados al hospital, donde también se encuentra el pequeño Cihan Deniz tras la caída por las escaleras. Alya no permite que Sadakat lo visite, puesto que considera que ella es responsable de lo sucedido.

Lejos de que todo quede ahí, Demir no tiene reparos a la hora de culpar a Kaya por el estado en el que ha quedado su padre. Con posterioridad, al encontrar a Zerrin hablando a escondidas con Kaya por teléfono, no duda en quitarle el móvil, reprochándole que siga en contacto con el hombre que intentó matar a su padre. Tras lo sucedido, Cihan dice a Sadakat que debería abandonar la mansión y trasladarse a casa de la familia. Ella se niega, por lo que Cihan deja claro que, si no acepta, será él quien se marche. Alya, con la situación más tranquila, se plantea la opción de marcharse con Deniz. Al fin y al cabo, no quiere que Cihan continúe enfrentándose a su madre por culpa de ellos. Es más, tiene miedo de que la situación termine haciéndole más daño. Sahin cumple su promesa y pide matrimonio a Nare.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 18 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 han podido ver cómo Mine retoma la búsqueda del secreto que Ugur habló con Cihan. Kaya pide matrimonio a Ipek y lo hace frente a Zerrin, que observa la escena profundamente destrozada. Incapaz de soportarlo, Zerrin se dirige a un puente con intención de quitarse la vida, pero Demir llega a tiempo para evitarlo.

Sahin recoge a Nare para casarse. Alya, que conoce sus planes, acepta que estén juntos, pero Cihan la sorprende en ese momento. Con posterioridad, Ecmel logra la libertad. Ayla y Cihan unen fuerzas para impedir la boda de Nare y Sahin, pero, antes de llegar, Alya reconoce entre la gente a Hamada. Por lo tanto, el hombre que encontraron muerto no era él, sino un señuelo.

Cuando Cihan trata de detenerlo, Hamada sale corriendo y empieza una persecución. Todo ello mientras Cihan pide a Alya que llame a Nare para que no siga adelante con la boda, pero no logra hacerlo a tiempo. Con posterioridad, Mine reúne a Sadakat y Alya y les cuenta que ha descubierto que Ecmel es el padre de Boran. Finalmente, Alya llega al aeropuerto con la intención de marcharse junto a Deniz, pero Cihan logra evitarlo. Además, le confiesa sus sentimientos. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana, esta noche a partir de las 23:00 horas, en Antena 3.