Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 15 de septiembre: Begoña sufre un preocupante desmayo
Capítulo 648 de 'Sueños de libertad'
Avance de 'Sueños de libertad' de hoy, 14 de septiembre: Tasio traza un plan para acabar con Gabriel
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que continúa dejando sin palabras a todos los espectadores. El pasado lunes 14 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 647 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Tasio no tiene reparos a la hora de proponer un plan. Y todo con la firme intención de acabar, de una vez por todas, con Gabriel. Todo ello mientras este decide reprender a Paula por lo sucedido con una clienta. Es evidente que no está dispuesto a tolerar que sucedan ese tipo de cuestiones.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Julia no ha tenido reparos a la hora de hacer una petición de lo más incómoda a Begoña. En cuanto a Pablo, ha querido ofrecer a Valentina el puesto de secretaria. Todo ello mientras Nieves ha terminado enterándose del pasado de Claudia. Fina, por su parte, no ha podido evitar mostrarse profundamente fría con Marta después de todo lo que ha sucedido recientemente.
¿Qué sucede en el capítulo 648 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 15 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Tasio no ha dudado un solo segundo en tomar una firme decisión que tiene estrecha relación con su plan para boicotear a Gabriel. Este, por su parte, se percata de que los De la Reina están tramando algo. Por lo tanto, como no podía ser de otra forma, se arma de valor para tratar de averiguar qué está ocurriendo realmente.
Andrés, por su parte, tiene una tensa discusión con Damián, mientras que Marta hace todo lo que está en su mano para impedir que Bianca visite a Fina. Begoña, por su parte, sufre un preocupante mareo, mientras que Beatriz cumple su sueño de pasar una noche a solas con Gabriel y Juanito. Un objetivo que, después de mucho tiempo, por fin ha podido conseguir. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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