Más de 400 empresas y autónomos de Ceuta piden ayudas directas a Hacienda para sobrevivir a la invasión

El Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, ha recibido en apenas dos días más de 400 peticiones de empresas y autónomos de Ceuta para percibir las ayudas directas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

El plazo para solicitar estas ayudas se abrió ayer mismo, 14 de septiembre, y en el poco tiempo transcurrido, apenas día y medio, se han registrado 408 solicitudes, según ha explicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las empresas y autónomos de Ceuta podrán solicitar estas ayudas directas hasta el próximo 30 de noviembre a través de la página web de la Agencia Tributaria y está previsto que se abone alrededor del 6 de octubre.

A principios de este mes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad autónoma, que comprende 309 millones de euros en lo que queda de 2026 para apoyar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria y ayudar a empresas y trabajadores.

Dentro de ese paquete, se dispusieron 80 millones de euros a ayudas directas y otros tipos de apoyo a empresas y trabajadores. En concreto, se incluía un fondo de ayudas directas de 36,6 millones de euros, gestionado por la Agencia Tributaria, con el que los autónomos podrán recibir 5.000 euros y las empresas, entre 10.000 y 150.000 euros en función de su facturación.

50 millones en avales ICO

Además, para reforzar el acceso a financiación de las empresas y autónomos de Ceuta, el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado las condiciones de la línea de avales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa por importe de 50 millones de euros para respaldar la financiación de empresas y autónomos que desarrollen su actividad económica en la ciudad autónoma de Ceuta.

Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir al mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos derivados de la entrada masiva de inmigrantes irregulares a finales de julio, así como favorecer la recuperación y el relanzamiento de la actividad empresarial en la ciudad.

Según ha explicado el Ministerio de Economía en una nota de prensa, la financiación avalada podrá destinarse tanto a cubrir necesidades de liquidez y capital circulante como a acometer nuevas inversiones.

Estos avales gratuitos, que serán gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), se canalizarán a través de las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito supervisados por el Banco de España que se adhieran al programa y se articulará mediante dos modalidades.