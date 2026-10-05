El precio de la luz se disparará este martes hasta más de 200 euros/MWh por primera vez desde 2022

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, el denominado pool, se disparará este martes por encima de la cota de los 200 euros por megavatio hora (MWh) por primera vez desde 2022. En concreto, el pool repuntará un 2,6% en su precio medio diario con respecto a los 196,88 euros/MWh de este lunes, para alcanzar los 201,99 euros/MWh, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Habría que retroceder hasta el 5 de diciembre de 2022 para encontrar un precio medio diario más alto en el mercado mayorista eléctrico, cuando marcó 209,3 euros/MWh para esa jornada.

A lo largo de este martes se verán así máximos de 281,31 euros/MWh entre las 21.00 y las 22.00 horas, mientras que los mínimos serán de 147,09 euros/MWh entre las 16.00 y las 17.00 horas, según ha detallado Europa Press.

Este incremento en el precio de la electricidad se debe, principalmente, a una mayor demanda y al encarecimiento del gas, que marca el precio mediante los ciclos combinados fuera de las horas solares. En concreto, en el Mibgas, el mercado de referencia en España, repuntaba este lunes hasta los 75,25 euros/MWh.

El precio mayorista de la luz se determina mediante una subasta, en la que un algoritmo casa las ofertas de las compañías productoras de electricidad con las órdenes de compra, ordenándose de la más barata a la más cara y el importe final viene determinado por la oferta más cara.

Todo ello hace que el precio oscile mucho en función de si, por la demanda prevista, en cada determinado momento se van a usar fuentes de energía que usen combustibles fósiles -como el gas natural-, más caras, o las renovables, más baratas.

Al precio del mercado mayorista de la electricidad hay que sumar los costes fijos existentes para el consumidor eléctrico por peajes, cargos y ajustes de sistema.