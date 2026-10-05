Pablo González, español viviendo en Noruega: «Un pintor gana 3.600 euros al mes, un fontanero 4.100 y un gruista 4.400»

El éxodo de los albañiles españoles a países nórdicos en busca de una vida mejor por falta de oportunidades y sueldos precarios lleva al alza desde la crisis económica de 2008. Este es el caso de Pablo González, que, ante la difícil situación que vive la albañilería y la construcción en España, decidió mudarse a Noruega en 2011.

En un vídeo de YouTube, González comentó que «el sector de la construcción funciona muy bien en este país». Para argumentarlo, expuso cuáles son los salarios en distintos puestos dentro de la construcción noruega.

Una sociedad más avanzada comparada con la española

El albañil ha contemplado durante años en el país del norte de Europa el gran desarrollo en todo lo relacionado con la infraestructura, ya sea desde las carreteras al ferrocarril, pasando también por el mercado de la vivienda. Este último, impulsado por la natalidad en el país y por la llegada de migrantes.

Cuáles son los sueldos en Noruega

González hizo una selección por categorías del sector de la construcción. El albañil comenzó su enumeración por el grueso de los trabajadores de obra. Estos son: fontaneros, pintores o gruistas, principalmente.

En cuanto a los pintores, el sueldo medio está fijado en 3.600 euros brutos al mes. Los fontaneros, por su parte, cobran unos 4.100 euros brutos mensuales de media. Los gruistas son los mejor remunerados de este grupo, con una media cercana a los 4.400 euros brutos al mes. Los conductores de maquinaria pesada también pueden cobrar la misma cantidad que los gruistas.

En los puestos intermedios, como arquitectos, jefes de obra o ingenieros, el salario va de los 6.000 a los 6.400 euros. El obrero despejó la duda de cuál es la cantidad neta percibida por los trabajadores, afirmando que «a esas cantidades hay que restarles más o menos un 30% de impuestos».

Cómo son los horarios en la construcción

Con respecto a los horarios en la obra, González aseguró que varía dependiendo del tipo de trabajo, sosteniendo que no es lo mismo una obra civil que una edificación. «Para dar unas pautas generales, y si se trabaja de lunes a viernes, se trabaja de 8 de la mañana a cuatro de la tarde», confirmó, y matizó que «puede haber diferentes turnos».

El albañil declaró que la jornada semanal tiene unas «37 horas y media semanales más o menos, más todas las horas extra que se tengan que echar. Están pagadas y, por norma general, muy por encima de lo que se paga por una hora normal».

Además, señaló que también se puede trabajar solo cuatro días a la semana, de lunes a jueves. «Esto es más propio de ingeniería civil, de carreteras, de puertos, de autopistas o de vías de tren porque muchas veces estas obras están en localizaciones más remotas y la gente necesita fines de semana más largos para poder volver a casa», concluyó González.