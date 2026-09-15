El Gobierno reduce a 868 millones la inversión en el aeropuerto Alicante-Elche tras anunciar Sánchez 1.154 hace un año

El 18 de septiembre de 2025, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, anunció en una visita al aeropuerto Miguel Hernández Alicante-Elche una inversión de 1.154 millones de euros en esa infraestructura para el quinquenio 2027-2031, incluidos en el denominado Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III). Este martes, el Consejo de Ministros que el propio Sánchez preside ha dado luz verde a una inversión de 868 millones para ese mismo aeropuerto. Es decir, 286 menos que hace 12 meses. Y sin atender la demanda de la segunda pista, una reivindicación histórica, necesaria y urgente del Consell, la Diputación, los ayuntamientos de Alicante y Elche, los empresarios y el sector servicios para que el mencionado aeropuerto continúe creciendo. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado, también, 402 millones para el aeropuerto de Valencia.

En síntesis, y según los datos aportados por el propio Gobierno de España, las principales actuaciones en el aeropuerto Miguel Hernández Alicante-Elche en ese periodo serán la ampliación de la terminal, actuaciones en el campo de vuelo y plataforma y mejora de la seguridad de las instalaciones. En el aeropuerto de Valencia, se actuará sobre el desarrollo de la terminal, la creación de un nuevo control de seguridad y en los aparcamientos y accesos.

Como quiera que no es ni la primera ni la segunda vez que el gobierno o alguno de sus representantes anuncia inversiones en estos aeropuertos, la consellera de Turismo del Gobierno valenciano, Marián Cano, ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez «menos anuncios y más hechos». Porque, según ha manifestado Marián Cano: «La Comunidad Valenciana no necesita titulares, sino planificación real, licitaciones, obras y plazos cerrados». Y ello, con un objetivo: dar respuesta al crecimiento de la demanda aérea y al peso estratégico que tienen ambos aeropuertos para el turismo, la movilidad y la economía de la Comunidad Valenciana.

Marián Cano ha recordado que los aeropuertos de la Comunidad Valenciana están creciendo por encima de sus posibilidades operativas y de la capacidad para la que fueron dimensionados, con un crecimiento que es superior al doble de los aeropuertos españoles de la red Aena, por lo que la consellera ha advertido que «necesita inversiones al ritmo de su demanda real».