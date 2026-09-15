El socialista Barbón aprobó la «creación de una circunscripción» sólo para los asturianos que vivan fuera de España

El PSOE de Asturias, encabezado por Adrián Barbón, presidente del Principado, refrendó la «creación de una circunscripción» sólo para los votantes asturianos que vivan fuera de España. La medida, largamente defendida por el barón socialista, se aprobó en los últimos documentos de 2025 que definen la postura política de la formación. Sin embargo, la modificación legislativa aún no ha salido adelante en el Parlamento regional. El líder autonómico del partido de Pedro Sánchez es uno de los que siguen al frente de su comunidad.

El último Congreso de los socialistas asturianos se celebró en enero de 2025. En él se aprobó su ponencia marco, es decir, el documento político oficial que marca la estrategia ideológica, el programa de acción y la hoja de ruta del partido para los siguientes años.

Uno de los apartados alude a las «migraciones y cooperación al desarrollo». Dentro de ese apartado, hay una parte destinada a pasar «de la emigración al retorno, una política para la Asturias fuera de Asturias».

La federación socialista asegura que «siempre ha abogado por mantener y reforzar los vínculos con la Asturias exterior». Sobre todo, incide la ponencia del PSOE del Principado, «con las personas que se fueron de Asturias pero que nunca la abandonaron».

«Continuaremos garantizando la defensa de los derechos de los asturianos y asturianas residentes en el exterior e impulsando mecanismos de participación en la vida pública», subraya el documento político de los socialistas asturianos. Lo harán, según ese mismo escrito, «mediante la creación de una circunscripción electoral del exterior en la que esté representado el conjunto de la ciudadanía que resida fuera de Asturias».

Alineado con el Gobierno de Sánchez

Ese punto va en línea con la propuesta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). El organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz aconsejó en noviembre de 2023 a los grupos parlamentarios y los gobiernos autonómicos la creación de una circunscripción electoral sólo de españoles en el extranjero. Es decir, reservar escaños para ser elegidos exclusivamente con los votos de los españoles que viven fuera de sus fronteras.

Esa medida del CGCEE llegó al mismo tiempo que se aplicaba la Ley de Nietos. Esta es la norma que permite adquirir la nacionalidad y, por tanto, el sufragio activo a los descendientes de exiliados. Sus efectos electorales han sido suspendidos por el Tribunal Supremo alegando que existe «un peligro fundado, real y serio» de que afecte «gravemente» a las elecciones.

En el caso de Asturias, la legislación que determina las circunscripciones es la Ley 14/1986 sobre régimen de elecciones a la Junta General. El artículo 10 de esa norma reza: «El territorio del Principado de Asturias se divide para las elecciones a Diputados de la Junta General en las circunscripciones electorales de Centro, Occidente y Oriente». Asturias es la única autonomía que utiliza como circunscripción una demarcación administrativa inferior a la provincia.

El CGCEE celebró la posición del PSOE asturiano. Concretamente, se felicitó de que el Gobierno del Principado estuviera «analizando la posibilidad de crear una circunscripción exterior para las elecciones autonómicas». «Esta propuesta ha sido refrendada en el último Congreso de la Federación Socialista Asturiana, celebrado recientemente», señaló en un documento de trabajo del consejo dependiente de Migraciones.

La propuesta no es una idea nueva, ya que el propio Barbón la estuvo defendiendo durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2023. La idea del socialista era dar un solo escaño, de los 45 que componen la Junta General, que sería elegido exclusivamente entre los «asturianos en el exterior».

La promesa no quedó ahí y, en 2024, Barbón se reunió con el presidente del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), Juan Manuel de Hoz, para tratar el tema. El también portavoz de esta organización encabeza a los nietos del exilio en Argentina y se implicó en la aplicación de la Ley de Nietos hasta el punto de lograr la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática. Tras ello, se afilió al PSOE al mes de entrar en vigor esta norma.

Defensor de la Ley de Nietos

Este mismo mes de septiembre, Barbón ha defendido la aplicación de la Ley de Nietos durante un acto oficial del Gobierno autonómico: «Hubo mucha gente que se tuvo que ir de España y de Asturias, no sólo por razones económicas, sino por razones políticas». «Muchos de sus nietos han perdido la nacionalidad y la quieren recuperar», ha incidido.

«Es una razón de justicia para toda la emigración asturiana decir que tienen ese derecho, porque además mantienen el vínculo sentimental con Asturias», ha indicado, para añadir que «no alteran elecciones».

El líder socialista de Asturias ha manifestado que él va «un paso más allá» al pedir la creación de una circunscripción para el voto exterior y ha reconocido ser «el único que lo defiende». Concretamente, su pretensión es poner en marcha «el derecho de que la emigración asturiana pudiera elegir 1 diputado de los 45». «Así nadie tendría dudas de los resultados, porque los emigrantes tendrían derecho a elegir directamente su representante», ha subrayado.