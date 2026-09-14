El Gobierno prepara un macro evento empresarial en Rabat «para generar alianzas» con Marruecos en plena invasión de Ceuta

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en estrechar sus lazos con Marruecos pese al descontento general de los españoles tras la entrada ilegal de unos 80.000 inmigrantes en Ceuta. Según ha podido confirmar OKDIARIO, el Ejecutivo prepara, de la mano del Icex, un macro evento con decenas de empresas españolas en Rabat «para antes de fin de año» con el fin de «generar alianzas» con el país vecino.

Fuentes de la propia empresa pública han asegurado a este periódico que los de Sánchez cancelaron recientemente otro acto que se iba a organizar sobre qué oportunidades se estaban creando para las empresas españolas al calor de la próxima Copa del Mundo precisamente para organizar un encuentro todavía más multitudinario en la capital marroquí.

En la descripción del evento Mundial 2030: oportunidades para las empresas españolas en Marruecos 2026, el Ejecutivo animaba hasta hace unas semanas a las compañías a descubrir «las inversiones, licitaciones y proyectos» vinculados a lo que literalmente citan como el «Mundial 2030 en Marruecos».

Ahora, las voces del Icex consultadas han asegurado a este periódico que este evento sólo será una pequeña parte de un acontecimiento mucho mayor en el que ya está trabajando el Gobierno español junto a Marruecos. La nueva idea de los de Sánchez consistirá en concentrar a decenas de grandes compañías españolas para convencerlas de invertir en el país vecino.

Sin ir más lejos, prometen a las entidades «conectar» con empresas marroquíes y potenciales socios locales para «generar alianzas y acceder al mercado marroquí». Resulta llamativo, sin embargo, que los de Sánchez empiecen a desarrollar esta iniciativa en plena crisis migratoria en Ceuta y con la polémica por la final del Mundial 2030 más viva que nunca.

Un evento con FIFA, RFEF y ministros

Lo que ahora sólo será una sección del macro encuentro con Marruecos incluía «una mesa redonda con representantes de la FIFA, la RFEF y la Federación Marroquí de Fútbol» y la presencia de altas autoridades españolas y marroquíes, incluido el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

La celebración de esta cita está prevista, según las fuentes, para la primera semana de diciembre. El evento anterior se iba a celebrar el 10 y 11 de noviembre en Marruecos y el precio de la entrada partía de los 450 euros por persona.

Por ahora, la convocatoria englobaba a empresas de construcción y edificación; de obra civil e infraestructuras; estudios de arquitectura; ingenierías especializadas en infraestructuras civiles; empresas TIC aplicadas al transporte y a la construcción; entidades de movilidad y ciudades inteligentes; operadores y proveedores de telecomunicaciones; empresas vinculadas a infraestructuras deportivas y empresas de turismo, hotelería y servicios asociados al transporte.

«Modernizar» estadios marroquíes

Los de Sánchez pretenden empujar a todas estas compañías españolas a invertir su dinero en carencias estructurales y básicas de Marruecos, disfrazando estas necesidades de «retos y oportunidades» para las entidades.

Por ejemplo, destacan que «hay muchas oportunidades de negocio vinculadas a redes de telecomunicaciones, soluciones de conectividad, tecnologías para ciudades inteligentes y plataformas digitales» que solucionar en Marruecos antes del Mundial 2030.

Sorprende, incluso, que subrayen la necesidad de inyectar dinero español en «proyectos de construcción, ampliación y modernización de estadios e infraestructuras deportivas» marroquíes para que todo ello pueda estar preparado antes de la competición deportiva.