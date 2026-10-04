Las compraventas de vivienda se frenan un 7% hasta junio, con 353.000 operaciones

La compraventa de vivienda alcanzó las 353.557 transacciones entre enero y junio de 2026, lo que supone una caída del 7,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando la cifra total fue de 380.601, según la estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En concreto, la caída del volumen de operaciones ha estado igualada en ambos trimestres, con un descenso del 7,1% en el primero, hasta las 170.920 transacciones, y del 7,08% en el segundo, cuando se realizaron 182.637.

Asimismo, del total de operaciones en el semestre, 10.744 fueron sobre viviendas protegidas, un 2,49%, mientras que el resto, 342.813, fueron transacciones de vivienda libre (-7,3%).

Teniendo en cuenta la tipología de vivienda, 34.065 transacciones fueron relativas a vivienda nueva, un 7,97% más que en el primer semestre de 2025.

Por su parte, 319.492 compraventas fueron sobre viviendas usadas, un 8,4% menos. Del total de transacciones, las de vivienda usada suponen el 90,3%.

En cuanto a los compradores, 328.920 eran residentes en España, mientras que 22.610 compraventas han sido realizadas por extranjeros no residentes en el país, el 6% del total.

Los extranjeros compran más casas que nunca en España

El sector inmobiliario español atraviesa una sorprendente paradoja. Mientras los datos indican que la compraventa de viviendas ha descendido en picado desde inicios de año, las adquisiciones realizadas por compradores extranjeros crecieron en el segundo trimestre alrededor de un 11% respecto a 2025, marcando un hecho sin precedentes.

De hecho, según los últimos datos del Colegio de Registradores, los compradores inmigrantes protagonizaron más de 26.800 compraventas entre abril y junio y elevaron su peso casi un 2% hasta copar el 16% de todas las operaciones realizadas en España, el porcentaje más alto de la historia del país.

En el mismo periodo en el que esto sucedía, el número total de compraventas de vivienda descendía en España un 2,3% interanual durante el segundo trimestre de 2026, hasta las 167.934 operaciones. Sin ir más lejos, este auge de la compra extranjera de vivienda contrasta de lleno con el descenso de firmas de los compradores nacionales.

De igual forma, las compraventas realizadas por españoles pasaron de aproximadamente 147.000 en el segundo trimestre de 2025 a unas 141.100 en el mismo periodo de 2026, lo que supone un retroceso cercano al 4% interanual.

Este crecimiento está impulsado principalmente por las nacionalidades residentes que compran mayoritariamente primera vivienda, y no tanto por los que adquieren segunda residencia. Los extranjeros que más han comprado en este periodo son los rumanos, un 24% más que en 2025; los marroquíes, un 20% más; y los latinos, cuyas operaciones se disparan un 42%.