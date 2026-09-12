Machetes, puñaladas y robos con violencia dejan ocho detenidos en otra noche de ataques violentos en Ceuta

Machetes, navajas, puñaladas, robos violentos, gas pimienta y una pistola de balines. Ceuta ha encadenado otra noche de tensión con ocho detenidos y dos heridos por arma blanca en una sucesión de incidentes concentrados en la explanada del Chorrillo y las naves del Tarajal.

La Policía Nacional ha arrestado a seis ceutíes y dos inmigrantes marroquíes por su presunta implicación en delitos de lesiones, robo con violencia e intimidación y amenazas.

El episodio más grave estalló alrededor de las 23:00 horas en la explanada de la playa del Chorrillo. Allí fueron detenidas cinco personas (cuatro ceutíes y un inmigrante marroquí) por su presunta participación en el atraco a tres menores, también inmigrantes marroquíes, para robarles sus móviles.

El asalto terminó con uno de los menores herido de mayor consideración y con varios cortes profundos. Tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), donde permanece hospitalizado. Otro sufrió una herida en una mano, mientras que el tercero salió ileso. Durante la intervención, los agentes incautaron un machete y una navaja.

La violencia no terminó en el Chorrillo. Apenas media hora después, alrededor de las 23:30 horas, la Policía Nacional tuvo que intervenir de nuevo, esta vez en las naves del polígono industrial del Tarajal.

El segundo enfrentamiento dejó otros tres detenidos: dos ceutíes y un inmigrante marroquí. La víctima fue un menor inmigrante de 17 años que denunció haber sido amenazado y golpeado con una pistola de balines o aire comprimido que los agresores no llegaron a disparar. También fue rociado con gas pimienta y trasladado al Hospital Universitario, aunque sus heridas no revisten gravedad.

En las mismas naves se produjeron además varias peleas entre los inmigrantes asentados en el lugar, una de las cuales dejó otro herido por arma blanca en el costado.

Los altercados coincidieron con varias quemas. Un vehículo ardió en las proximidades del colegio Príncipe Felipe y un contenedor fue incendiado en Hadú. Todo ello después de que, entre el jueves y el viernes, otro incendio en las naves del Tarajal quemara 42 chabolas de inmigrantes, ocho vehículos y cuatro contenedores.

Los robos violentos continuaron durante el sábado. Alrededor de las 13:40 horas, la Policía Nacional detuvo a otros tres marroquíes por su presunta participación en un robo violento en pleno centro de Ceuta. Presuntamente acorralaron a un hombre mayor para quitarle la compra que llevaba. Varios ciudadanos auxiliaron a la víctima hasta la llegada de las patrullas, que arrestaron a los tres implicados.

La gravedad de la situación también ha provocado denuncias que circulan a través de WhatsApp, en las que los agentes alertan de una «grave espiral de violencia» y aseguran que la situación en la zona del Trampolín «ha rebasado cualquier límite admisible». Los mensajes denuncian agresiones con armas blancas de grandes dimensiones que han provocado graves cortes y reclaman «medidas contundentes, mayor presencia policial y un control real e inmediato de la zona». También señalan la incautación de machetes, navajas, sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.

La presión también alcanza a los servicios sanitarios. El INGESA ha contabilizado 342 asistencias a inmigrantes en dos días y 11 hospitalizados dentro del dispositivo especial que mantiene activo. De ellas, 226 corresponden a Atención Primaria y 116 a Urgencias del Hospital Universitario, además de 20 traslados en ambulancia.

Dos inmigrantes, a prisión por atacar a militares

Un juzgado de Ceuta ha enviado a prisión preventiva a dos marroquíes que permanecen en la ciudad desde los días 30 y 31 de julio por agresiones a militares. Ambos han ingresado en prisión después de no reconocer los hechos que hubieran permitido dictar una orden de expulsión.

Exigen más policía portuaria

CCOO ha reclamado un «refuerzo urgente» de la Policía portuaria ante la instalación de un nuevo campamento para inmigrantes en el muelle de Poniente. El sindicato pide elevar los efectivos hasta un nivel equivalente al desplegado durante la Operación Paso del Estrecho y reclama también recuperar los medios de autoprotección y defensa retirados.

La petición contrasta con la reducción de la presencia policial que vigila el puesto fronterizo de Ceuta publicada por OKDIARIO a principios de septiembre. Tras la invasión del 30 de julio, el dispositivo pasó de 12 agentes por turno a ocho, mientras el resto fue destinado al CATE para ayudar a Extranjería a identificar y registrar a los miles de inmigrantes que permanecen en la ciudad.