Expulsados 6 marroquíes de Ceuta: cuatro agredieron a tres guardias civiles y otras dos falsificaron un DNI para viajar a Cádiz

Seis inmigrantes marroquíes han sido expulsados de Ceuta por orden judicial. Cuatro de los invasores fueron detenidos por agredir a tres agentes de la Guardia Civil cuando les pedían su documentación. Otros dos, en este caso mujeres, han sido expulsadas tras intentar viajar a Cádiz con DNI falsificados.

Los hechos ocurrieron sobre las 20:30 horas de este miércoles en las inmediaciones de la barriada del Sarchal. Los ilegales estaban en la zona junto a otro grupo con objetos punzantes y armas blancas con las que habían amenazado a varios vecinos del barrio.

La Guardia Civil acudió a la zona para su localización tras el requerimiento de los ciudadanos. Allí detuvieron a los cuatro inmigrantes después de una persecución en el transcurso de la cual se abalanzaron sobre tres de los agentes, produciéndoles lesiones leves.

Por su parte, dos mujeres ilegales fueron detenidas en el puerto ceutí en la noche del jueves cuando pretendían cruzar el Estrecho con dos DNI españoles que habían sido falsificados. Fueron detenidas por un delito de falsificación de documento público.

La Policía Nacional determinó que los documentos habían sido alterados para facilitar su acceso ilegal a la Península. Además, los DNI les habían sido proporcionados por las redes dedicadas al tráfico de personas.

Un juzgado de Ceuta ha ordenado su expulsión de España tras reconocer su implicación en los hechos y aceptar una condena de dos años de prisión cada uno de ellos por un delito de atentado. La condena se ha sustituido por cinco años de expulsión de España.