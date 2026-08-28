La situación en Ceuta es insostenible. Los invasores que acampan a sus anchas en el territorio ceutí se vuelven cada vez más violentos y ejemplo de ello son las últimas agresiones que han tenido que sufrir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La última: dos marroquíes han sido detenidos por golpear a un agente de la Guardia Civil.

Si ayer la noticia era que 12 de esos inmigrantes marroquíes que entraron en España de manera irregular el pasado 30 de julio habían sido detenidos por preparar una emboscada a un grupo de militares, hoy conocemos que otros dos han agredido a un guardia civil que sólo hacía su trabajo: intentar identificar a los individuos en una labor de control rutinaria.

Todo ocurrió sobre las 15:30 horas de este jueves. Los agentes pertenecientes al Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 2 de la Guardia Civil desarrollaban labores de vigilancia en las inmediaciones del muelle Alfau, el puerto de la ciudad. El objetivo del dispositivo era prevenir la entrada de los ilegales a los buques que cubren la conexión marítima entre Ceuta y la península.

Los dos guardias civiles controlaban el paso de todas las personas cuando procedieron a identificar a dos individuos: dos marroquíes en situación irregular que asaltaron Ceuta durante la invasión del pasado mes de julio. Uno de ellos, que estaba indocumentado, empujó con violencia a uno de los agentes y salió corriendo junto a su compañero.

Según ha explicado el Faro de Ceuta, uno de los agentes salió corriendo tras ellos y a los 300 metros consiguió alcanzar a uno. Fue entonces cuando el inmigrante se rebeló contra el agente y le propinó un brutal puñetazo en el pecho. Ahí se produjo un forcejeo que acabó con ambos cayendo al suelo.

El agente redujo al marroquí en el suelo y fue cuando el segundo detenido comenzó a forcejear también con el agente para liberar a su compañero. El segundo agente llegó rápido al lugar y consiguió reducir también al otro invasor. Todo acabó con los dos detenidos y puestos a disposición de la autoridad como autores de un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Uno de los agentes está herido: debido al forcejeo, sufrió una contusión en la mano derecha, con especial afectación en el dedo meñique.

La violencia de los invasores de Ceuta

Los juzgados de Ceuta han recibido 53 denuncias por agresiones, resistencia y atentados contra agentes de la autoridad cometidos por inmigrantes ilegales tras la invasión, mientras que el ministro del Interior no ha publicado las estadísticas de criminalidad generada.

Los juzgados de Ceuta han recibido ya 53 denuncias por agresiones y resistencia de los invasores de Ceuta a policías, guardias y militares, según ha podido saber OKDIARIO. De ellas, 29 son por atentado a agente de la autoridad, otras 23 por delito de resistencia y una por agresión. Una violencia que oculta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que sigue sin hacer pública la estadística de la criminalidad que ha provocado la invasión.

Todos los ataques han sido perpetrados por marroquíes ilegales y en su inmensa mayoría han sido expulsados del país. De estas denuncias, hasta 51 han sido presentadas por policías nacionales y policías locales.

A ellas se suman también otras 20 por agresión sexual, ocho de ellas por violación, a fecha de este miércoles, y entre las víctimas hay una vecina de Ceuta, como reveló en exclusiva este diario.