Vecinos de Ceuta rompen el cordón policial y queman chabolas de inmigrantes ilegales en la playa del Trampolín

La situación en Ceuta continúa escalando tras la invasión masiva del pasado 30 de julio, cuando 80.000 inmigrantes ilegales cruzaron la frontera desde Marruecos para entrar en España. Vecinos de la ciudad autónoma han roto el cordón policial montado alrededor de la playa de El Trampolín para llegar al asentamiento de los inmigrantes y quemar las chabolas en las que pernoctan.

Los manifestantes han extendido una bandera de España gigante antes de dirigirse a la playa, en la que miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes. Los invasores, al ver llegar a los ceutíes, han lanzado piedras contra los manifestantes.

Decenas de vecinos ya habían formado durante la mañana de este jueves un cordón humano para evitar que los vehículos de Cruz Roja pudieran acceder a la playa del Trampolín. Cientos de inmigrantes llegados durante la invasión masiva de hace 29 días aún pasan las noches en la playa, a pesar de que el Gobierno ordenó su traslado a campamentos temporales. Este traslado se producía a pesar de la promesa del Ejecutivo de Pedro Sánchez de devolver a todos los inmigrantes a Marruecos.

Los dos vehículos de Cruz Roja que se disponían a repartir comida en la playa han tenido que retirarse a petición de la Policía Nacional, debido al corte de tráfico provocado por los vecinos de Ceuta. Los ceutíes se han concentrado en la carretera y han cortado el tránsito mientras gritaban contra la Cruz Roja y contra la invasión: «¡Fuera la Cruz Roja!», «¡Es una mafia!», «¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!».

🚩 Se han vivido momentos de verdadera tensión en la playa de Benítez, se ha prendido fuego en el asentamiento de inmigrantes.#Ceuta #Inmigración #FronteraSur pic.twitter.com/jQx3OS4mU5 — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 27, 2026

Emboscada durante la madrugada

Ceuta ha vivido desde el martes varias manifestaciones de vecinos indignados con la gestión del Gobierno tras la invasión. La de este jueves está siendo especialmente intensa, sobre todo después de que varios inmigrantes atacaran durante una emboscada la pasada madrugada a un convoy militar.

Los militares se dirigían en su vehículo al punto de vigilancia que tienen establecido en la zona de Benzú. En un momento, cuando pararon su vehículo, fueron sorprendidos por un grupo de unos 30 o 40 inmigrantes que se abalanzaron contra ellos a golpes.

El grupo de militares tuvo que abandonar el vehículo, que no era blindado, y salir corriendo para intentar ponerse a salvo hasta Calamocarro mientras eran perseguidos y alcanzados por piedras y golpes. La emboscada se ha saldado con cuatro militares heridos y 12 inmigrantes detenidos.