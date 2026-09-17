Ayuso: «La imagen de Madrid es la de la Fórmula 1, la del Gobierno es la playa del Trampolín de Ceuta»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha retratado al Gobierno central tras las críticas recibidas por el recién celebrado GP de F1 en Madring, y traslada que la imagen del Ejecutivo autonómico es la de «la Fórmula 1», mientras que la de Pedro Sánchez es la de «la playa del Trampolín de Ceuta».

«Sólo falta una cosa, que ustedes abandonen el Gobierno para que en España, bajando los impuestos, se puedan triplicar los salarios», ha dicho Ayuso este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid. La presidenta ha asegurado que ese «es el gran problema» que evita que «se puedan hundir los impuestos que lastran a la construcción» y las «leyes sectarias» del Gobierno contra el alquiler.

Ayuso vaticina que, si Sánchez y el PSOE abandonan el Gobierno, «todos viviremos felices», debido a que «la prosperidad llegará a todos los bolsillos». La presidenta de la Comunidad de Madrid ha exigido a los socialistas que «dejen de arruinar a España» y de tener «envidia de lo que se celebra y lo que va bien». Además, ha incidido en que los miembros presentes de los partidos del Gobierno central en la Asamblea de Madrid «no quieren que la gente viva como viven» ellos.

«Así que, efectivamente, la imagen del Gobierno de la Comunidad de Madrid es la del fin de semana, la de la Fórmula 1, la de esa bandera, las Cuatro Torres, la construcción, la alegría, el motor y la imagen de la izquierda, la suya, es precisamente la Playa del Trampolín en Ceuta», ha zanjado Ayuso, sacando a la palestra la situación de la ciudad autónoma mes y medio después de la invasión, con 20.000 inmigrantes marroquíes aún en las calles y muchos de ellos asentados, ilegalmente, en las playas ceutíes del Trampolín, Benítez o Calamocarro.