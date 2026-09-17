Última hora del temporal en Valencia y Barcelona en directo: inundaciones, rescates y alertas por lluvias torrenciales

Las fuertes lluvias que golpean el Mediterráneo mantienen en alerta a Valencia y Barcelona este jueves 17 de septiembre. El temporal ha provocado inundaciones, rescates, cortes de carreteras y graves incidencias en el transporte público, obligando a las autoridades a activar avisos masivos a través del sistema ES-Alert. Miles de ciudadanos permanecen pendientes de la evolución meteorológica mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas.

Valencia y Barcelona afrontan una jornada marcada por las inundaciones y las incidencias

Valencia ha sido uno de los puntos más castigados por las precipitaciones torrenciales, con acumulaciones récord en municipios como Torrent, donde se rozaron los 100 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Las lluvias han provocado el cierre temporal de líneas de Metrovalencia, retrasos ferroviarios, desvíos de vuelos y centenares de intervenciones de los servicios de emergencia. Mientras tanto, varios municipios han suspendido las clases y otras actividades ante el riesgo de nuevas precipitaciones.

Sigue en directo la última hora del temporal en Valencia y Barcelona

En Cataluña, la situación también mantiene en alerta a las autoridades tras registrarse inundaciones en distintos puntos del área metropolitana de Barcelona y numerosas incidencias en carreteras, trenes y aeropuertos. Protección Civil ha enviado alertas a millones de teléfonos móviles ante el riesgo de lluvias torrenciales, mientras los equipos de emergencia continúan evaluando daños y atendiendo avisos en las zonas más afectadas. La evolución de las precipitaciones y el estado de las infraestructuras seguirán marcando la actualidad durante las próximas horas.