Última hora del temporal en Valencia y Barcelona en directo: inundaciones, rescates y alertas por lluvias torrenciales
Sigue en directo la última hora del temporal que afecta a Valencia y Barcelona
Valencia y Barcelona afrontan una jornada marcada por las inundaciones y las incidencias provocadas por uno de los episodios de lluvias
Las fuertes lluvias que golpean el Mediterráneo mantienen en alerta a Valencia y Barcelona este jueves 17 de septiembre. El temporal ha provocado inundaciones, rescates, cortes de carreteras y graves incidencias en el transporte público, obligando a las autoridades a activar avisos masivos a través del sistema ES-Alert. Miles de ciudadanos permanecen pendientes de la evolución meteorológica mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas.
Valencia y Barcelona afrontan una jornada marcada por las inundaciones y las incidencias
Valencia ha sido uno de los puntos más castigados por las precipitaciones torrenciales, con acumulaciones récord en municipios como Torrent, donde se rozaron los 100 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Las lluvias han provocado el cierre temporal de líneas de Metrovalencia, retrasos ferroviarios, desvíos de vuelos y centenares de intervenciones de los servicios de emergencia. Mientras tanto, varios municipios han suspendido las clases y otras actividades ante el riesgo de nuevas precipitaciones.
Sigue en directo la última hora del temporal en Valencia y Barcelona
En Cataluña, la situación también mantiene en alerta a las autoridades tras registrarse inundaciones en distintos puntos del área metropolitana de Barcelona y numerosas incidencias en carreteras, trenes y aeropuertos. Protección Civil ha enviado alertas a millones de teléfonos móviles ante el riesgo de lluvias torrenciales, mientras los equipos de emergencia continúan evaluando daños y atendiendo avisos en las zonas más afectadas. La evolución de las precipitaciones y el estado de las infraestructuras seguirán marcando la actualidad durante las próximas horas.
Cortes de circulación en Barcelona
Adif ha anunciado la suspensión de circulación entre Sant Andreu y Granollers Centre, de las líneas R2 y R2 Nord del núcleo de Rodalies de Catalunya, por una avería en la vía, tal y como ha informado la empresa de transportes a través de un comunicado en X. Así mismo, el personal de Adif trabaja para solventar la incidencia a la mayor brevedad posible.
Además, Adif ha puesto a disposición de los pasajeros un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.
Emergencias gestiona 1.080 incidentes relacionados con la lluvia, 606 de ellos en Valencia capital
El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado desde las 14.00 horas de ayer hasta las 8.00 horas de este jueves un total de 1.080 incidentes relacionados, de los cuales 606 han sido en València capital.
Los municipios con más incidentes, después de València, han sido Torrent, con 80; Moncada, con 35; Bétera, con 32; Paterna, con 29 y L’Eliana, con 26, según ha informado el 112 en su cuenta de X.
Finaliza la alerta por inundaciones en Valencia mientras las lluvias causan la muerte de una persona en Barcelona
Los servicios de emergencia de la Generalitat han localizado esta madrugada el cuerpo sin vida de un hombre, a unos 500 metros de donde se encontró su vehículo, que fue arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf.
Poco antes, habían recibido una llamada a las 23:03 horas en la que un testigo informó de que había visto caer un vehículo.
En ese momento, se movilizaron 11 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, junto al Grupo de Apoyo de Actuaciones Especiales Subacuático (GRAESub) y drones, que primero localizaron el coche y posteriormente el cuerpo de su conductor.
Las lluvias en Almería se saldan sin incidencias salvo una caída de piedras en Cuevas
El episodio de lluvias y tormentas previsto en la provincia de Almería ha transcurrido durante las últimas horas sin dejar incidencias reseñables, a excepción de una caída de unas piedras situadas en la zona de Cuevas, no ha habido heridos ni fallecidos.
Valencia empieza a recuperar la normalidad tras una lluvia torrencial que deja hasta 81 l/m2
a ciudad de València comienza a recuperar la normalidad tras la lluvias torrencial que cayó este jueves, que ha dejado hasta 81 l/m2 y que ha provocado desde anoche más de 250 servicios atendidos por los bomberos municipales como achiques, caída de ramas y saneamiento. Los túneles de Pechina y Hermanos Machado ya se han reabierto al tráfico, segú ha informado el Ayuntamiento de València.
Así, Aemet recogía hasta 54,77 l/m2 mientras que en la red de pluviómetros municipales anotaba hasta diez observatorios con valores superiores a los 50 l/m2 por la furte tromba de agua.
Llorca se pone en contacto con los alcaldes de municipios más afectados por las lluvias y con Aagesen
El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado en un mensaje en su cuenta de la red social X que está siguiendo «de cerca» las incidencias y el alcance de los daños provocados por las lluvias en la provincia de Valencia y se ha puesto en contacto con los alcaldes y alcaldesas de València, Catarroja, Torrent, la Pobla de Vallbona, Albal y Aldaia, entre otros, y ha mantenido igualmente contacto con la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Sara Aagesen.
Asimismo, afirma que seguirá contactando con alcaldes de otros municipios afectados por las fuertes lluvias «para conocer de primera mano la situación», de cuya evolución estarán «muy pendientes durante toda la noche».
Hallan muerto a un conductor en Olivella (Barcelona)
Un hombre ha muerto en Olivella (Barcelona) tras quedar atrapado en su vehículo durante la tromba de agua que sorprendió al municipio en la noche de este miércoles. Los Bomberos de la Generalitat han informado de que han recuperado el cuerpo sin vida esta madrugada.
Las clases se mantienen suspendidas en las pedanías del sur de Valencia y en Alicante
Valencia está recuperando la normalidad poco a poco, pero las clases se mantienen suspendidas en las pedanías del sur, así como en la provincia de Alicante.
Emergencias da por finalizada la alerta amarilla decretada en el Magro y zonas de barrancos
El Centro de Coordinación de Emergencias ha dado por finalizada esta madrugada la alerta nivel amarillo en la zona de la Cuenca del Magro; de los barrancos de la Albufera y Poyo-Saleta; Bajo Túria y el Carraixet-Calderona, según informa el 112 CV en su cuenta de X. Así lo ha anunciado a las 04:30 horas en un mensaje en el que también da por finalizada la situación 0 de alerta hidrológica nivel naranja que había pasado de amarillo a naranja en la Cuenca del Alto Túria.
La C2 y C6 de Cercanías funcionan con normalidad en Valencia y la C1 se recupera con un tren por hora
Los trenes C2 y C6 del servicio de Cercanías del Núcleo de Valencia funcionan con normalidad tras el fuerte episodio de lluvias de este miércoles, según ha informado Renfe mientras que la línea C1 València-Gandia, interrumpida en algunos puntos, ha recuperado la circulación desde las 08:27 horas con un tren cada hora por sentido.
El barranco del Poyo, en peligro de desborde
Las lluvias que están golpeando la zona mediterránea han hecho revivir los fantasmas de la DANA de Valencia. En Paiporta, zona cero de aquella tragedia, el barranco del Poyo ha aumentado el caudal de forma significativa.
Las inundaciones y las incidencias en el transporte mantienen en alerta a Valencia y Barcelona
El temporal de lluvias torrenciales continúa dejando importantes consecuencias en el litoral mediterráneo español. Valencia y Barcelona concentran gran parte de las incidencias registradas durante las últimas horas, con inundaciones, cortes de tráfico, problemas en el transporte público y numerosas actuaciones de los servicios de emergencia. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre barrancos, rieras y zonas inundables mientras la población sigue pendiente de la evolución de una situación que ha obligado a activar alertas masivas y medidas preventivas en numerosos municipios.
La C2 y C6 de Cercanías funcionan con normalidad y se reanuda la C3 y la C1 con un tren a la hora (Valencia)
Los trenes C2 y C6 del servicio de Cercanías del Núcleo de València funcionan con normalidad tras el fuerte episodio de lluvias de este miércoles, según informa Renfe, mientras que la línea C1 València-Gandia, interrumpida en algunos puntos, ha recuperado la circulación desde las 08:27 horas con un tren cada hora por sentido y a partir de las 9.00 horas también se ha reanudado la circulación entre València y Buñol.
Los trenes de la línea C2 València-Xàtiva prestan servicio con normalidad desde el inicio del servicio, mientras que la línea C6 València-Castelló inició el día «con normalidad» a las 07:15, una vez explorada la infraestructura.