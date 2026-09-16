Valencia bajo el agua: las imágenes más impactantes de un metro inundado y calles convertidas en riadas

El agua ha irrumpido con fuerza en Valencia y ha transformado sus calles en auténticos ríos. Las lluvias torrenciales han anegado calzadas y aceras mientras la corriente arrastra contenedores a su paso. Bajo tierra, el agua también ha entrado en el metro, dejando instalaciones inundadas. En apenas unas horas, la tormenta ha dibujado una imagen impactante de la ciudad: riadas avanzando por las calles, grandes balsas de agua y un paisaje urbano completamente desbordado por el aguacero.

El agua ha obligado además a cerrar el aeropuerto de Valencia por inundaciones, con dos vuelos desviados. La mayoría de los túneles de Valencia y su área metropolitana también permanecen cerrados.

La Generalitat valenciana ha enviado un ES-Alert ante el riesgo de inundaciones y ha pedido evitar desplazamientos, mantenerse lejos de cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico y subir a plantas superiores si aumenta el nivel del agua. Las precipitaciones han dejado hasta 85 litros por metro cuadrado en La Eliana, 76,2 en Torrente y 73,6 en Chiva, mientras Paterna, Liria y Ribarroja del Turia han superado los 60 litros.

Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones y ha activado la preemergencia hidrológica amarilla en el barranco del Poyo y La Saleta y el Bajo Turia.