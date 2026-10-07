‘First Dates’ salta de la televisión y llega al mundo real en forma de ‘tardeo’

Indiscutiblemente, First Dates se ha convertido en uno de los formatos más populares y vistos de la parrilla televisiva española. Desde 2016, el programa es una de las principales opciones de los espectadores a la hora de entretenerse en horario prime time. Y es que, no importan las versiones que haya, siempre son un éxito. Carlos Sobera y su equipo siempre tienen el objetivo de presentar a sus solteros a otros que andan en busca de su pareja potencialmente perfecta. Una aventura de citas a ciegas que no siempre sale de la mejor manera. Pero que nos deja grandes momentos.

Sin embargo, el motivo de esta noticia no es hacer un repaso por alguna de las citas que ha emitido el formato, como solemos hacer cada día en Happy FM. Por el contrario, anunciamos que Mediaset España está promocionando el nuevo salto del programa. Y es que este tendrá lugar fuera de la televisión. Eso sí, no nos alarmemos, First Dates no abandonará la parrilla televisiva. Lo que sucede es que han presentado First Dates Social Club. De esta manera, el programa deja su mítico local para salir a diferentes salas de Madrid, Barcelona y Sevilla.

Carlos Sobera anuncia la llegada de ‘First Dates Social Club’: «La fiesta donde empiezan las historias»

Durante las últimas horas se ha comenzado a emitir la promo al respecto. Un audiovisual donde podemos ver a Carlos Sobera anunciar esta nueva faceta del show de citas a ciegas. «Llega First Dates Social Club, la fiesta oficial de First Dates. Será un tardeo exclusivo en las mejores salas de Madrid, Sevilla y Barcelona. Música, diversión y el mejor ambiente. La fiesta donde empiezan las historias. Próximamente», comenta. Las entradas estarán a la venta en la web firstdatessocialclub.com, aunque todavía no hay más detalles y hay que apuntarse a su lista de espera.

De momento, no se conocen más detalles al respecto. La cadena todavía no ha comunicado qué salas serán las afortunadas de vivir este acontecimiento ni las fechas en las que tendrá lugar. Pero, dado que First Dates es uno de los programas más conocidos de la televisión española, la afluencia de gente promete ser mayúscula. Y es que el crecimiento que ha experimentado este proyecto durante los últimos diez años es arrollador, y no solo en audiencias.

Como bien sabe el público, el éxito del formato provocó que pasase a ser de tira diaria. Asimismo, lejos de quedar aquí, se han lanzado ediciones de todo tipo para dar aire a lo conocido y aportar nuevos contenidos dentro de una estructura que poco puede cambiar. De esta manera, hemos podido ver versiones del mismo como First Dates Café, First Dates Crucero y First Dates Hotel.

Con la llegada de First Dates Social Club, el equipo da la oportunidad a mucha más gente de conocer el amor. Eso sí, por lo que parece, ahora será alejado de las cámaras y en una serie de fiestas organizadas por Mediaset España. Por lo tanto, en el caso de querer vivir la experiencia de primera mano, aconsejamos estar atentos a la web y a las redes sociales de First Dates.