Un soltero de ‘First Dates’, desconcertado con las cartas de su cita: «No me creo nada de eso»

El equipo de First Dates se ha encargado, durante más de 10 años, de ayudar a sus participantes a encontrar a su pareja potencialmente perfecta. Sin embargo, a veces, lo que ellos consideran que podría funcionar no termina de dicha manera. Una situación que vimos recientemente durante la cita de María José y Luis. La soltera, de 64 años, se presentó como madre de dos hijos afincada en Tenerife. Acudió al programa con el objetivo de encontrar a alguien que sepa lo que quiere y no sea celoso. Y es que ella ya no está para estar perdiendo el tiempo con hombres que no tienen las ideas claras.

«Me he dado cuenta de que, más que sea el macho alfa, lo que necesito es que sea un compañero de vida», comentó al equipo. Así pues, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Luis, un soltero de 73 años. Pero, tristemente, el participante no sintió atracción al conocer a su cita. Sin embargo, esto no le impidió seguir conociéndola y pasar a su mesa en el restaurante de First Dates. Y es que fue así como descubrieron que vivían en la misma isla, pero ella en Adeje y él en Los Cristianos.

Luis sobre su cita de ‘First Dates’: «No me ha gustado porque ya he pensado que es bruja»

Durante la velada, Luis le contó que lleva casi 48 años dedicándose al ocio nocturno. Ante ello, la participante pensó que él sabía bailar y era un aficionado a ello. Pero, nada más lejos de la realidad. «He montado siete locales de ocio nocturno. Y yo no sé bailar», le contó. Pues, él se encarga de gestionar la fiesta y no de vivirla.

Por otro lado, la participante le contó que una de las cosas que más la ha marcado en la vida ha sido el fallecimiento de sus padres. Pues, murieron con ocho meses de diferencia. Una situación que la llevó, en una ocasión, a creer que estaba viendo la aparición de su padre. Por lo tanto, estos temas que antes le daban miedo, ahora le aportan mucha sensibiliad.

«Yo creo en que el universo está regido por unas leyes y que si tú haces el bien, el bien al final va a sobresalir», le dijo a su cita. Luis, que se definió como católico no practicante, no compartía esa manera de ver la vida. Minutos después, María José sacó sus cartas, literalmente, y comenzó a barajar. «¿Tú qué juegas? ¿Eso?», le preguntó él. Fue entonces cuando ella le explicó que la dinámica consistía en coger una carta y leer el mensaje.

«Que lleve una baraja de cartas en el bolso, la verdad que a mí eso no me ha gustado», confesaba el participante en privado. «No me ha gustado porque ya he pensado que es bruja», indicó. Así pues, el mensaje elegido anunciaba el final de una etapa y la llegada de cosas hermosas en el siguiente capítulo. «Está bonito», comentó Luis. Pero, con el equipo de First Dates, realizó otra valoración de lo sucedido. «Yo no me creo nada de eso. Sinceramente, no me creo nada», comentó. Y es que las creencias de ella no terminaban de conectar con las de él.