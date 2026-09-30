Un soltero de ‘First Dates’ huye tras ver a su cita: «Ha sido como un golpe»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El pasado martes, 29 de septiembre, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de conocer a nuevos participantes. Personas que ponen su corazón en manos del equipo del programa con el objetivo de poder encontrar a su pareja ideal. Una aventura televisiva que nos presentó a Paloma, una soltera de 71 años, y a Tony, un soltero de 78 años. Y es que, si hay algo que nos ha quedado claro, es que nunca es tarde para encontrar el amor.

Sin embargo, aunque los profesionales consideren que dos personas son perfectamente compatibles, a veces la falta de atracción física es un impedimento mayor. Y es que lo que les ocurrió a Paloma y a Tony puede definirse como rechazo a primera vista. Pues, nada más verse, los comensales tuvieron claro que no acabarían juntos. La soltera se presentó como una matemática jubilada, madrileña y con un espíritu moderno. De hecho, su look no dejó indiferente a Lidia Santos, que fue la encargada de recibirla en su llegada al local. «Nadie se fija en mí», le contó. Pues, no ha tenido mucha suerte en el amor.

Paloma, soltera de ‘First Dates’: «Yo soy mucha mujer para él»

«Soy una mujer con dos ovarios y no pueden conmigo», dijo. Respecto a lo que busca en un hombre, tiene claro que quiere a alguien educado, alto, aventurero y divertido. Ante ello, la organización consideró que Tony, un financiero madrileño, era su pretendiente perfecto. Un hombre que indicó que su mayor virtud era ir directo al grano y no andarse con rodeos. «La sinceridad es lo que lleva al entendimiento», comentó.

Sin embargo, a veces, tanta franqueza impacta. Por ello, nada más ver a Paloma, no pudo evitar confesar que se esperaba a una mujer «un poco más guapa». Y es que Tony se sintió desilusionado al conocer a su cita. «La verdad es que me ha impactado. Me he quedado planchado», comentó en uno de los totales. Así pues, en la barra del local, los participantes comenzaron a hablar con el objetivo de conocerse mejor. Pero la falta de interés llevó al soltero al silencio.

«¿No soy tu tipo?», le preguntó Paloma, que ya comenzaba a darse cuenta de lo que estaba pasando. Ante ello, Tony se sinceró. «Tú, el mío tampoco», le respondió ella. Una confesión que supuso un gran alivio para el soltero, pues así no se veía obligado a cenar con ella. Pues, la falta de interés era mutua. «Agradezco que me lo digas, porque entonces la cita no tiene mucho sentido», le dijo. «No me ha resultado ni siquiera atractiva. Entonces, ha sido como un golpe, como un mazazo», comentó luego en privado.

Paloma, por su parte, no estuvo de acuerdo con él y le propuso tener, al menos, una cena cordial. Pero Tony no estaba para perder el tiempo. «Se te ve una persona encantadora, pero no eres mi tipo. Es un poco absurdo seguir con el tema», rechazó el madrileño. Ella intentó comprender su postura, pero no entendía por qué no quería tener una cena amena aunque no terminasen juntos. «Yo soy mucha mujer para él», indicó él.

El soltero le decía que para él la primera impresión es fundamental. Paloma, al escucharle, le dejó claro que no siempre esa es la verdadera. Así pues, sin alargar más el momento, el soltero se despidió y se fue. Ante ello, la jubilada fue directa al grano. «Hubiera cenado con él solamente por respeto. Me ha parecido una falta de educación brutal. Este señor no ha pensado en el daño que puede causar a cierto tipo de persona. Hay personas que no lo aceptan y cogen casi depresión. Yo no, yo me he quitado un muerto de encima», sentenció.