‘Supervivientes All Stars 3’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 29 de septiembre?

La pasada noche del 29 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de una nueva entrega de Supervivientes All Stars 3. Mediante la conexión de Tierra de Nadie, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas, que no ha sido poco. Y es que los enfrentamientos no han cesado entre los participantes. Pero, si de novedades se trata, una de las grandes protagonistas de la noche fue Belén Esteban, y eso que no estuvo ni siquiera en el plató de Telecinco. Pero, curiosamente, los supervivientes se han acordado de ella estos días en Honduras.

De esta manera, a lo largo de la gala, hemos podido ver cómo Rosa Benito y Víctor Janeiro hablaban muy mal de la que fue colaboradora de Sálvame. Una serie de declaraciones que han llegado tras la exclusiva de Belén Esteban en ¡De Viernes!, por lo que es un tema bastante actual. «Belén se colocó en la tele gracias a mi hermano», comentó Víctor Janeiro a Rubén Torres. «Me repugna hablar de ella», comentaba Rosa Benito. Una serie de comentarios que, sin duda, no han dejado indiferente. Pero lo que tampoco pasó desapercibido fue el resultado de las votaciones para salvar al primer nominado de la semana.

¿Quién ha sido el concursante salvado ayer, 29 de septiembre, en ‘Supervivientes All Stars 3’?

Los nominados se sentaron en un asiento, en el cual tenía cada uno un cubo encima. Así pues, se les explicó que, si les caía el líquido negro, significaba que seguían nominados de cara al jueves. Pero si les caía el líquido blanco, se libraban de la expulsión. Asraf Beno, Yulen Pereira, Ivana Icardi y Arkano eran los concursantes que se disputaban la salvación, pues son los nominados de la semana.

Así pues, el primero en ser bañado por el líquido negro ha sido Arkano. Por lo tanto, el rapero sigue nominado de cara a la gala del próximo martes. La siguiente en unirse a él ha sido Ivana Icardi. Una situación que ha dejado el nombre del salvado entre Asraf Beno y Yulen Pereira, pero parece ser que la audiencia lo tiene claro.

Asraf Beno, marido de Isa Pantoja, ha sido el elegido como salvado de la noche. Una nueva victoria para el participante, que no ha dudado en celebrar con emoción. Y es que no lo está pasando nada bien en Supervivientes All Stars 3 debido a los constantes rifirrafes que está teniendo con sus compañeros de edición. Por ello, esta salvación ha sido un chute de energía para él. «Gracias, os quiero, os quiero todo. Me habéis hecho muy feliz hoy», dijo. Por lo tanto, Yulen Pereira, Ivana Icardi y Arkano son los concursantes que se disputan su permanencia en el reality. ¿Quién será el tercer expulsado de la edición? ¡En unos días lo descubriremos!