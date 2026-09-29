¿Quién va hoy a ‘Rueda la letra’? Invitados del 28 al 30 de septiembre

Rueda la letra continúa haciéndose un hueco en las tardes de Telecinco con dos concursantes míticos de la época de Pasapalabra como son Lilit Manukyan y Fran González. Por el momento la armenia la que está pasando por más dificultades y está siendo vencida en la mayoría de los por su rival asturiano. Mientras la ex componente de El Cazador vuelve a entrar en la dinámica de un programa así, a su lado estarán ayudando de lujo. Esta semana pasan por el plató de Carlos Sobera un cantante que representó a España en Eurovisión, una prima del rey Felipe VI, una actriz que lleva delante de las cámaras desde niña y el nieto de Lucía Bosé.

Blas Cantó

Nació en Ricote (Murcia) el 26 de octubre de 1991 y se crio en Molina de Segura. Formó parte del grupo Auryn entre 2009 y 2016 y, ya en solitario, ganó la quinta edición de Tu cara me suena en 2017. Tres años después fue el representante de España en Eurovisión 2020, edición que finalmente no llegó a celebrarse por la pandemia. Repitió en 2021, quedando en el puesto 24 del concurso.

En 2025 vivió una etapa muy complicada al cortarse el tendón de Aquiles mientras hacía bricolaje en su casa. Ese accidente le obligó a pasar por el quirófano y a tener una larga recuperación, llegando a tener que utilizar silla de ruedas. En 2026 ha podido volver a los escenarios después de una larga baja.

María Zurita

Nació el 16 de septiembre de 1975 y acaba de cumplir 51 años. Es hija de la infanta Margarita y prima de Felipe VI, aunque su vida transcurre lejos de Zarzuela. Tiene desde hace más de una década una empresa de traducción y ha presidido la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Es madre soltera de un hijo al que tuvo por fecundación in vitro a los 42 años.

Además de estrenarse en Rueda la letra, también ha concursado en Mask Singer, bajo la máscara de Dragona, MasterChef Celebrity y DecoMasters —programa que tuvo que abandonar por problemas de salud-.

Nadia de Santiago

La actriz nació en Madrid el 3 de enero de 1990 y actúa desde antes de cumplir los 10 años. La recordamos de Los hombres de Paco y Cambio de clase y Amar es para siempre. Sin duda, su salto a la popularidad llegó con Las chicas del cable y la reciente Manual para señoritas, ambas disponibles en Netflix.

En cine, su papel en Las 13 rosas le valió una nominación al Goya a mejor actriz revelación.

Nicolás Coronado

Nació en Madrid el 18 de abril de 1988. Es hijo del actor José Coronado y la modelo Paola Dominguín, y por parte de madre pertenece a la dinastía Dominguín-Bosé. Si hacemos un repaso a su familia, descubrimos que es nieto del torero Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucía Bosé, sobrino de Miguel Bosé y primo de Bimba Bosé.

Aunque ha tenido trabajos relacionados con la interpretación y ha participado en programas como MasterChef, está centrado en el mundo del yoga. Actualmente, es empresario con un espacio dedicado a los retiros de yoga en un pueblo de la provincia de Toledo junto a Natalia, su pareja.