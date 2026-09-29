Reino Unido cambiará sus 4 cazas Eurofighter de las Malvinas por otros más modernos y no descarta enviar el F-35B

En la otra punta del mundo, en la base de Mount Pleasant, barrida por el viento del Atlántico Sur, cuatro cazas británicos llevan años haciendo guardia. Son los últimos Eurofighter Typhoon del primer lote que le quedan a la Royal Air Force (RAF), y ya tienen fecha de jubilación. Entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2027 serán sustituidos por otros cuatro aviones más capaces.

Lo ha confirmado el Ministerio de Defensa británico en una respuesta por escrito al diputado conservador Ben Obese-Jecty, fechada el 10 de septiembre de 2026. Pero el detalle jugoso es otro. El diputado preguntó también por el F-35B, el caza furtivo británico, y el Gobierno no dijo ni sí ni no. ¿Qué significa eso? Que la puerta sigue abierta.

Qué ha dicho exactamente Londres

Luke Pollard, el ministro que firmó la respuesta, explicó que los cuatro Typhoon del llamado Tranche 1 destinados en las islas serán reemplazados por cuatro Tranche 2 de la flota actual. Tranche significa lote, una tanda de fabricación con su propio equipamiento. Vamos, que no son aviones nuevos.

Eso pese a que Reino Unido y sus socios han ampliado sus pedidos de Eurofighter. Es un caza europeo en el que participa España, el mismo que vuelan los pilotos españoles del Ejército del Aire y del Espacio.

De vuelta en casa, los veteranos causarán baja. Antes pasarán por un programa llamado Reduce to Produce, que en la práctica consiste en desmontarlos para aprovechar sus piezas, según otra respuesta parlamentaria. Esos recambios ayudarán a mantener los Tranche 2 y 3, que seguirán volando al menos hasta 2040.

Primer lote contra segundo lote

¿Tan distintos son dos Eurofighter que por fuera parecen gemelos? Bastante. Un informe de la Comisión de Defensa de la Cámara de los Comunes recogía en 2023 que el Tranche 1 solo lleva misiles aire-aire AMRAAM y ASRAAM y bombas guiadas Paveway II.

Los Tranche 2 y 3 suman armas que el primer lote no puede usar. Entre ellas, el misil Meteor, para derribar aviones a gran distancia, la bomba Paveway IV, el Brimstone 2 y el misil de crucero Storm Shadow. Ese salto llegó con el programa Centurion, que le pasó las capacidades del Tornado antes de su retirada en marzo de 2019, según la ficha oficial del Typhoon FGR4.

Curiosamente, el problema del primer lote no es el desgaste. El Ministerio calcula que su índice de fatiga (una medida del cansancio acumulado por la estructura) rondará de media 39 sobre un máximo de 50 cuando se retiren. Lo que pesa es su electrónica, como un móvil que enciende pero ya no recibe actualizaciones.

Así es el F-35B que no se descarta

El otro protagonista es el F-35B Lightning, el caza de quinta generación que Reino Unido opera desde RAF Marham y desde sus portaaviones. Su baza es la tecnología furtiva, que hace que los radares enemigos tarden mucho más en verlo. Y guarda un as en la manga, porque despega en poco espacio y aterriza en vertical, como un helicóptero.

Ese aterrizaje depende del LiftSystem de Rolls-Royce. Detrás de la cabina lleva un ventilador de 50 pulgadas (1,27 metros) que empuja hacia abajo con 20.000 libras de fuerza (unos 9.000 kilos). La tobera trasera gira 95 grados en 2,5 segundos para apuntar al suelo.

En velocidad punta empatan, porque ambos alcanzan 1,6 veces la velocidad del sonido. El Typhoon sube algo más, hasta 55.000 pies (unos 16.800 metros), frente a los 50.000 pies (unos 15.200 metros) del F-35B. La diferencia real está en los sensores, con un radar de barrido electrónico y cámaras infrarrojas repartidas por el fuselaje.

No es la única apuesta por el despegue vertical en aviones de combate. Eso sí, es la que ya vuela con los colores británicos.

Una puerta que Londres deja abierta

Obese-Jecty preguntó si el Gobierno había hablado con Estados Unidos y con la oficina del programa F-35 sobre usar el F-35B para defender las islas. También quiso saber si hay límites para emplearlo contra aliados de Washington, como Argentina, que reclama el archipiélago. Ojo, el Gobierno respondió a todo con el mismo texto.

Sobre el caza furtivo solo dijo que los F-35 británicos siguen disponibles para misiones en todo el mundo, según las prioridades de Defensa. No es un sí. Tampoco un no.

El Typhoon, mientras, sigue mejorando. En enero de 2026 el Ministerio encargó 40 unidades del radar ECRS Mk2, capaz de seguir varios objetivos a la vez y de interferir los sistemas enemigos. ¿Llegará alguno a las Malvinas? De momento, nadie lo ha dicho.

La respuesta oficial del Ministerio de Defensa se ha publicado en la web del Parlamento británico.

Crédito de la imagen: SAC Richard Dudley (Wikimedia Commons, OGL v1.0).