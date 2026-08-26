Ni pistas y sin piloto: han encendido por primera vez el sistema de propulsión del X-BAT, un caza autónomo capaz de despegar en vertical que promete más de 3.700 kilómetros de alcance y operar sin pistas

El X-BAT todavía no ha demostrado lo que puede hacer en el aire, pero ya ha dado un gran paso en tierra. El 20 de julio de 2026, Shield AI y GE Aerospace ya anunciaron que habían encendido el conjunto formado por el motor y una tobera capaz de dirigir el empuje. Esta pieza sirve pricipalmente para que el X-BAT pueda despegar y aterrizar en vertical.

La aeronave no tripulada busca combinar varias cosas a la vez: alcance de caza, armamento interno, guerra electrónica y capacidad para cumplir misiones sin depender de una pista.

¿Significa que ya puede hacerlo todo? Todavía no ya que por ahora son objetivos marcados por el fabricante y habrá que esperar a los ensayos de vuelo previstos para 2026 para comprobar sus prestaciones reales.

Shield AI presentó el X-BAT en Washington el año pasado, en octubre de 2025. Lo planteó como un avión de combate capaz de despegar y aterrizar en vertical. La idea principal es que pueda operar desde barcos, islas o bases remotas. Así no tendría que depender tanto de aeródromos fáciles de localizar por el enemigo.

La compañía asegura que tres X-BAT ocuparían en cubierta más o menos el mismo espacio que un solo caza convencional. Al ser más compactos, sería más fácil repartirlos en distintos puntos y reducir la dependencia de hangares y pistas que podrían quedar inutilizados al inicio de un conflicto.

En cuanto al tamaño que tiene, el diseño anunciado tiene unos 11,9 metros de envergadura y cerca de 7,9 metros de longitud. Shield AI también dice que el X-BAT podría recorrer más de 3.700 kilómetros y volar por encima de los 15.000 metros. Y en maniobras, asegura que podría soportar fuerzas superiores a 4G.

Un motor que orienta el empuje

El X-BAT usará una variante del F110-GE-129 de GE Aerospace. Si te suena de algo este motor, es por que pertenece a la misma familia que se utiliza en cazas como el F-15 y el F-16. La pieza que marca la diferencia y será decisiva será AVEN, una tobera que desvía el chorro en varias direcciones para levantar el avión, equilibrarlo y marcar el paso entre el vuelo vertical y el horizontal.

Esta tecnología ya se probó en un F-16 experimental en los años 90, con 135 horas de vuelo repartidas en 95 salidas. Lo que han hecho ahora para el X-BAT entre las dos empresas, es que recuperaron ese hardware, lo pusieron a punto y lo integraron con el motor (el F110-GE-129E).

La prueba que realizaron en Peebles, Ohio, conectó el motor, la tobera, los actuadores y el sistema de control como un único conjunto. Encendieron el motor y ordenaron movimientos coordinados para verificar la respuesta. “El X-BAT está diseñado para despegar y aterrizar verticalmente desde cualquier lugar”, afirmó Armor Harris (responsable de ingeniería de aeronaves en Shield AI).

Alcance, armas y sensores

Según las especificaciones publicadas, el X-BAT tendría un radio de combate de unas 1.000 millas náuticas, cerca de 1.850 kilómetros. Eso no significa que ese sea su alcance máximo. El radio de combate calcula la distancia de ida y vuelta y deja margen para completar la misión.

Cada bodega interna estaría preparada para llevar armas de al menos 2.000 libras, unos 900 kilos.

¿Y de qué tamaño serían? Más o menos como las bodegas del F-35. Además, el X-BAT tendría puntos externos para llevar cargas más grandes cuando pasar desapercibido ante el radar no sea la prioridad.

Shield AI quiere que el X-BAT sirva para misiones muy distintas. Desde combate aire-aire hasta ataques contra objetivos terrestres o navales, además de guerra electrónica, vigilancia y reconocimiento.

La compañía también dice que el avión podrá generar 80 kilovatios para alimentar radares, sensores y equipos de interferencia. Por ahora, todo esto sigue sobre el papel. Habrá que ver si esas capacidades se confirman cuando empiecen las pruebas de vuelo.

Hivemind hace de piloto

El sistema Hivemind se encargaría de la autonomía del X-BAT. Una parte mantendría el avión estable y seguiría la ruta marcada. Otra se ocuparía de interpretar y comprender cual es la misión. También reaccionaría a los cambios y coordinaría sus movimientos con otras aeronaves.

No es simplemente un piloto automático que solo repite una ruta. Lo que ha dicho Shield AI, Hivemind podría seguir funcionando incluso si se interrumpen las comunicaciones o no hay navegación por satélite. Eso significa que el avión no necesitaría recibir órdenes todo el rato desde tierra.

Además, el sistema ya se puso a prueba en vuelo en febrero de 2026. Lo hizo a bordo del YFQ-44A de Anduril, sobre el desierto de Mojave. Según la compañía, Hivemind cumplió todos los objetivos del ensayo.

Eso demuestra que el software puede adaptarse a plataformas distintas. Aun así, todavía falta ver cómo funcionará realmente en el X-BAT.

Lo que falta todavía por demostrar

El ensayo del motor es un paso importante para llegar al vuelo vertical. Pero todavía no significa que el prototipo haya volado. A 7 de agosto de 2026, Shield AI seguía apuntando a que los primeros vuelos llegarían antes de que acabara este año (siempre que las pruebas en tierra salgan bien).

Ahora el X-BAT tendrá que demostrar antes varias cosas. Primero, que es capaz de despegar en vertical, mantenerse estable, pasar al vuelo horizontal y volver a aterrizar con normalidad y seguridad. También habrá que comprobar cuánto consume realmente. Cómo gestiona el calor. Cuánta carga puede llevar. Y si sigue siendo fiable después de muchos ciclos de uso

El sistema tendrá que ser capaz de tomar decisiones de forma previsible. También deberá trabajar junto a pilotos humanos sin generar nuevos riesgos. Shield AI dice que podría estar para 2028 y de esta forma alcanzar capacidad de misión y a 2029 para comenzar la producción. Aun así, son fechas provisionales. Habrá que ver si se mantienen a medida que avancen las pruebas.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Shield AI y GE Aerospace.