Alemania ha diseñado una fragata de 140 metros y más de 6.000 toneladas con 64 silos de misiles, Aegis, torpedos y hasta un láser, buscando acercar un solo buque a las capacidades de los grandes destructores estadounidenses

El día 3 de agosto del año 2026, Rheinmetall anunció la GMF 140, un tipo de fragata que lanza misiles de 140 metros y pesan más de 6.000 toneladas. Esta empresa alemana quiere juntar en una sola unidad la defensa aérea, la interceptación de misiles balísticos, guerra antisubmarina y ataques de larga distancia.

Lo más llamativo de esta fragata se encuentra bajo su cubierta, donde hay 64 silos de lanzamiento vertical y en el que se podría añadir un sistema de combate llamado Aegis, el cual se asocia con buques de mayor tamaño normalmente. No obstante, la fragata GMF 140 continúa siendo un proyecto comercial y no un barco operativo.

Las fragatas multipropósito no necesitan volver al puerto para cambiar o recibir una nueva configuración de tareas. Concretamente, la GMF 140 podría ser escudo de un grupo de navíos contra aviones y misile, también para buscar submarinos y atacar a larga distancia, en función de su equipamiento.

Uno de los reclamos más ambiciosos de la fragata GMF 140, es su defensa contra misiles balísticos. Es capaz de detectar de forma rápida un proyectil, calculando su trayectoria y coordinar un interceptor antes de que llegue a la zona protegida.

La empresa Rheinmetall contará con radares de tipo estadounidense, aunque todavía no se ha concretado el modelo.

Aegis como cerebro de combate y los 64 silos que marcan la diferencia

Saber que Aegis, no es un radar ni un misil, sino un sistema capaz de conectar sensores, ordenadores y armas en busca de amenazas. De esta manera identifica y responde.

La Armada de Estados Unidos explica que se trata de una plataforma de mando y control automatizada para realizar misiones simultáneas.

Por otro lado, la empresa alemana cuenta con el CMS 330 de Lockheed Martin en su diseño de combate. Se trata de un sistema en una imagen el conjunto de información de sensores y armas, donde gracias a su diseño abierto, puede integrar equipos de Estados Unidos y Europa.

Cuando se habla de silos verticales, hace referencia a los tubos que lanzan los misiles del desde el barco, instalados en su interior. La flexibilidad de estos silos es una ventaja, ya que en una misma batería se pueden incorporar armas para defensa, interceptar proyectiles o ataques por tierra, siempre que esté integradas y certificadas.

La fragata GMF 140 contaría con 64 celdas para misiles grandes, aunque Rheinmetall no ha especificado el lanzador concreto ni los modelos. Además, contaría con un cañón de 127 milímetros, misiles antibuque, torpedos, defensa para corto alcance, guerra electrónica, señuelos y un láser. Todos ellos, son proyectos diseñados y no están instalados ni ensayados.

¿Por qué parece un destructor?

Cuando se compara con los destructores de EEUU es que estos, los Arleigh Burke, cuenta con Aegis. Además, dispone de defensa aérea, guerra antisubmarina, ataque terrestre y lanzamientos verticales, pero miden unos 154 o 155 metros. Las versiones actuales, superan las 9.000 toneladas a plena carga.

Uno de estos destructores más recientes, es el USS John Vacilones, que cuenta con 96 celdas de lanzamiento vertical. La GMF 140 cuenta con 64, por lo que se podría decir que hablar de “capacidades de destructor” es más bien haciendo alusión a las misiones y sensores que a la potencia, resistencia o autonomía.

El buque GMF 140, dispone en el casco de un sonar para localizar submarinos y otro detrás remolcado.Este sistema utiliza el sonido para poder detectar objetos bajo el agua, algo complicado con el propio ruido del barco o del mar.

La empresa alemana, cuenta con un casco de baja firma y gestión acústica para disminuir el ruido que delata su ubicación. En su cubierta de vuelo y en el hangar, pueden llegar helicópteros de EEUU y Europa aparte de aeronaves no tripuladas para mayor vigilancia.

Se trata de un diseño que todavía busca comprador

La GMF 140 se ha diseñado para armadas de la OTAN y países aliados aunque pretende primeramente ofrecerla a campañas de adquisición de Norteamérica. Rheinmetall la expone como una ocasión asequible e intolerable aunque no cuenta con precio en su anuncio.

Su diseño considera una dotación reducida y una amplia digitalización, con los contener los costes. No obstante queda demostrar que hay suficientes tripulantes para su mantenimiento, avería y operaciones de larga duración.

Además, las pruebas reales deberán autentificar que tanto sensores, armas, propulsión y software funcionen como un único equipo.

Por ello, hasta que llegue el momento, la GMF 140 debe considerase como un proyecto industrial con ambición. Con su 64 silos, Aegis, sonares y la capacidad aérea busca acercarse a los destructores americanos, pero su visión final será cuando llegue un comprador y la fragata salga al mar.

La nota de prensa oficial la puedes consultar en Rheinmetall.