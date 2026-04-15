Así aterriza en vertical el F-35B, el caza furtivo supersónico clave del poder aéreo de EEUU en Irán

El caza furtivo F-35B de EEUU es una de las joyas de la corona del ejército de Donald Trump, auténtico bastión del poder aéreo estadounidense en el bloqueo marítimo a Irán en esta guerra.

Este caza F-35B, de la compañía Lockheed Martin, puede despegar en corto y aterrizar en vertical (STVOL), como un helicóptero, y está redefiniendo el combate aéreo moderno, como está demostrando en Irán. Además, tiene otra característica esencial: está diseñado con materiales que absorben el radar, algo que lo hace casi indetectable para los enemigos. Además, es el primer avión STOVL supersónico de la historia: puede volar a Mach 1.6.

El F-35 es «fundamental para asegurar el dominio aéreo y garantizar el éxito de las misiones en todos los ámbitos», asegura Lockheed Martin, que añade que «como el avión de combate más letal, con mayor capacidad de supervivencia y mejor conectado para Estados Unidos y sus aliados, actúa como el centro de operaciones aéreas, integrando operaciones aéreas, terrestres, marítimas, espaciales y cibernéticas para liderar el combate y brindar una ventaja decisiva».

Además, el «sistema de pantalla montado en el casco del F-35B proyecta datos críticos de la misión directamente en la visera del piloto». Este elemento ofrece la posibilidad de proporcionar en tiempo real información del objetivo, datos de vuelo y visión nocturna.

El F-35B transforma la forma de operar de la aviación naval y expedicionaria: permite tener potencia de quinta generación (stealth, sensores avanzados y conectividad) en lugares donde antes sólo podían operar aviones como el Harrier, mucho más limitado y subsónico.

Su sistema de propulsión STOVL es su gran curiosidad técnica: usa un sistema revolucionario desarrollado con Rolls-Royce: un enorme ventilador de 1,2 metros situado justo detrás de la cabina. No tiene cámara de combustión; lo impulsa un eje de transmisión conectado al motor principal, que genera hasta 29,000 caballos de fuerza.

Curiosidades del caza furtivo F-35B