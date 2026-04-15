Así aterriza en vertical el F-35B, el caza furtivo supersónico clave del poder aéreo de EEUU en Irán
Lockheed Martin lo ha diseñado con materiales que absorben el radar, lo que lo hace casi indetectable para el enemigo
Es el primer avión STOVL supersónico de la historia: puede volar a Mach 1.6
El caza furtivo F-35B de EEUU es una de las joyas de la corona del ejército de Donald Trump, auténtico bastión del poder aéreo estadounidense en el bloqueo marítimo a Irán en esta guerra.
Este caza F-35B, de la compañía Lockheed Martin, puede despegar en corto y aterrizar en vertical (STVOL), como un helicóptero, y está redefiniendo el combate aéreo moderno, como está demostrando en Irán. Además, tiene otra característica esencial: está diseñado con materiales que absorben el radar, algo que lo hace casi indetectable para los enemigos. Además, es el primer avión STOVL supersónico de la historia: puede volar a Mach 1.6.
El F-35 es «fundamental para asegurar el dominio aéreo y garantizar el éxito de las misiones en todos los ámbitos», asegura Lockheed Martin, que añade que «como el avión de combate más letal, con mayor capacidad de supervivencia y mejor conectado para Estados Unidos y sus aliados, actúa como el centro de operaciones aéreas, integrando operaciones aéreas, terrestres, marítimas, espaciales y cibernéticas para liderar el combate y brindar una ventaja decisiva».
Además, el «sistema de pantalla montado en el casco del F-35B proyecta datos críticos de la misión directamente en la visera del piloto». Este elemento ofrece la posibilidad de proporcionar en tiempo real información del objetivo, datos de vuelo y visión nocturna.
El F-35B transforma la forma de operar de la aviación naval y expedicionaria: permite tener potencia de quinta generación (stealth, sensores avanzados y conectividad) en lugares donde antes sólo podían operar aviones como el Harrier, mucho más limitado y subsónico.
Su sistema de propulsión STOVL es su gran curiosidad técnica: usa un sistema revolucionario desarrollado con Rolls-Royce: un enorme ventilador de 1,2 metros situado justo detrás de la cabina. No tiene cámara de combustión; lo impulsa un eje de transmisión conectado al motor principal, que genera hasta 29,000 caballos de fuerza.
Curiosidades del caza furtivo F-35B
- Es el primer avión STOVL supersónico de la historia: puede volar a Mach 1.6 y luego aterrizar verticalmente como un helicóptero.
- Opera desde buques de asalto anfibio de la clase America o Wasp (USMC), y también lo usan Reino Unido (en portaaviones Queen Elizabeth) e Italia.
- No lleva cañón interno (a diferencia del F-35A); usa un pod externo cuando es necesario, para ahorrar peso.
- Durante las pruebas, el primer aterrizaje vertical oficial fue en 2010, y poco después superó la barrera del sonido.
- Su sistema de control por cable (fly-by-wire) y estabilidad relajada lo hacen muy maniobrable a altos ángulos de ataque.
- En operaciones reales, los Marines lo han usado en despliegues expedicionarios y ha acumulado miles de horas de vuelo sin incidentes mayores en algunos periodos.
- El programa F-35 en general ha superado el millón de horas de vuelo, y en 2025 se entregaron un récord de 191 aviones (incluyendo B).